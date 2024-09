Inhaleren Lees op een andere pagina Inhaleren

Das Duell begon muzikaal. Voor de fans van Leverkusen was een première. Voor het eerst op reis naar München en durven zingen: „Deutscher Fußballmeister SVB“. Ze mogen niet gestraft worden als Vizekusen-Rufen bespot zou worden.

Als u het concert van de Musikverein Stetten vom Bodensee met de Blaskapelle Höhenrain en de uitvoering van de Bayern Hymne „Stern des Südens“ wilt spelen, treedt de Leverkusener op met uw nieuwe Schlachtruf das Blasorchester. Was je op zoek naar meer duidelijkheid: de Clarinets, Tubes en Hörner of de Ultras? Sagen wir Unentschieden.

Leuk om een ​​geweldige tijd te hebben, geniet van het avondspel. Leverkusen power nor mal a bisschen Zeitspiel, a letzter Befreiungsschlag, der Abpfiff war die Erlösung für die Gäste. Das 1:1 hinterließ leicht enttäuschte Beieren, die uiteindelijk Leverkusen zou veroveren. „Deutscher Meister zal aanwezig zijn op de FCB!“

Spirit en Disziplin in Beieren

Die Bayern-fans hebben het gemerkt, dat is hun mannelijkheid Vincent Kompany Het was goed gefundeerd, het had een lang leven: Spirit en Disziplin. De Meister Leverkusen was anders niet übrig, omdat men onaangeroerd zou blijven.

Laat ons weten dat het nieuwe is FC Beieren in vergelijking met hun oude gezichten. Bij de voormalige militairen zijn de twee Innenverteidiger Dayot Upamecano en Kim Min-jae betrokken, die hun werk doen. In het verleden waren er die Schwachstelle, gegen Leverkusen fielen tijdens Zweikampfstärke auf.

Ook Alphonso Davies wacht op Fortschritt. Het stagneerde jarenlang Münchenzo actief in het offensief, sah man ihn nicht mehr, dus aufmerksam in de verdediging wohl noch nie. Ik verdedig Mittelfeld, Aleksandar Pavlović en de uiterst solide Joshua Kimmich werden gedropt.

En het bedrijf dat als verdediger fungeert bij het balcentrum in het centrum, evenals de truc van Pep Guardiolas voor hun jaren, waardoor Bayern in hun eigen centrum in het centrum blijft. Zum weiten ist die Mannschaft nicht mehr so ​​​​anfällig gegen Konter. Wie in februari nog geen 0:3 was in Leverkusen, toen Bayer met Thomas Tuchels Truppe Blinde Kuh speelde. Het zou niet ingewikkelder kunnen zijn als de Bayern Tower zou worden gebouwd.

Die Meister in der Defensive

Leverkusen voelde zich op zijn gemak bij het spelen van spelletjes. Iemand die geen van beide Mannschaften had gehoord, was niet op dat idee gekomen, dat door hen beiden in de Hellen Trikot met de Meester zou zijn behandeld en met beide anderen in de VorjahresdRITs.

De Leverkusener gaat niet verder, schossen nicht, überliesen dem Gegner het Initiative, heelten de Ball nicht in de eigen Reihen, tauchten fast ni in Strafraum auf. De mens moet gedateerd zijn, maar de Expected-Goals-Wert van 0,07 is één enkel antwoord.

Bayer’s doelpunt in de 31e. Minuut na een Eckball, de eerste van Pavlović, de Manuel Neuer anpeilte, aber die Theresienwiese als Soul in sein Navi eingab, was begaafd. Het zelfbewustzijn van de communicatie met Robert Andrich, met het voordeel van zelfvertrouwen in het management van Bayer 04.

Fortan vertegenwoordigde de Meister wieder, am Strafraum, im Strafraum, vaak zelf alle elf Spieler im Abwehrdrittel. Het Mittelfeld was totaal unterlegen, Granit Xhaka zat niet in het Lage, het Spiel zu lenken.

Ze vielen lange tijd vanwege de gevaren buiten de Stelling van Bayern, maar alleen vanwege de denkbeeldige grenzen. De miserablen Aufbauspiel stellte Xabi Alonso kein gutes Zeugnis aus.

Vorne sprak Victor Boniface met de Ball-schnell haar. Een schöss is een Zweiflung uit de Metern Entfernung. Neuer mustste de kümmernden Ball entgegengehen. De ongeschoolde erfenis van de Vorseison is vergeten: de spelers van Leverkusen hebben een beperkte erfenis en klasse, en dezelfde marktwaarde als die van Bayern.