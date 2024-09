Bundesliga: Dortmund tritt mit zwei Ex-Stuttgarter gegen den VfB an

VfB Stuttgart will gegen Borussia an starke Leistung der Vorsaison anknüpfen Dortmund Nur fünf Tage nach ihrem Champions-League-Comeback bei Real Madrid treten die Schwaben am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Bundesliga gegen den Champions-League-Finalisten an. In der vergangenen Saison gewann der VfB alle drei Duelle mit dem BVB in der Liga und im DFB-Pokal.

Beim nächsten Aufeinandertreffen kommt es zu einem emotionalen Wiedersehen mit Stürmer Serhou Guirassy und Abwehrspieler Waldemar Anton. Der Torjäger und der frühere VfB-Kapitän wechselten beide im Sommer nach Dortmund. Der Empfang für Anton dürfte ungemütlich werden, denn sein Abgang stieß bei vielen Fans auf Unmut.

In der Champions League unterlagen die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß in Madrid mit 1:3.

© dpa-infocom, dpa:240922-930-239426/1