Nach einer erschreckend schwachen Leistung kassierte Borussia Dortmund im sechsten Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer Nuri Sahin die erste Niederlage. Der BVB verlor im Bundesliga beim VfB Stuttgart mit 1:5 (0:2) und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München.

Vor 60.000 Zuschauern erzielten die Angreifer Deniz Undav (4. Minute) und Ermedin Demirovic (21. Minute) früh die Tore für den Vizemeister, der zwischenzeitlich an Dortmund vorbeigezogen war. Nach dem Seitenwechsel bauten Enzo Millot (62. Minute), El Bilal Touré (80. Minute) und erneut Undav (90. Minute) den Vorsprung aus. Der frühere VfB-Stürmer Serhou Guirassy konnte den Rückstand der Gäste nur noch verkürzen (75. Minute). Der VfB hat nun wie der BVB sieben Punkte, schob sich aufgrund der besseren Tordifferenz aber an Schwarz-Gelb vorbei.

Undav setzt bemerkenswerten Lauf fort

Dortmund spielte eine miserable erste halbe Stunde. Erinnerungen an ihre schwachen Leistungen in Stuttgart in der Vorsaison, als man sowohl in der Liga als auch im Pokal verlor und enttäuschte. Nationalspieler Waldemar Anton trug damals noch VfB-Trikot und Kapitänsbinde. Als er nach Stuttgart zurückkehrte, wurde er von den Heimfans mit lauten Pfiffen und einem Plakat begrüßt. Die Stuttgarter Fans nahmen den Wechsel des Verteidigers zum BVB deutlich übeler auf als den des Angreifers Guirassy.

Der VfB startete traumhaft. Undav traf nach Vorarbeit von Maximilian Mittelstädt und mit Hilfe des rechten Innenpfostens das frühe 1:0. Der 28-Jährige traf in seinem dritten Pflichtspiel in Folge für die Schwaben, zuvor hatte er sein erstes Tor für die Nationalmannschaft erzielt. Der Stürmer ist in Fahrt – und der VfB hat ihn mit Blitzstarts perfekt gemacht. Zum dritten Mal in dieser Saison traf Stuttgart bereits in den ersten acht Minuten.

Demirovic legt nach – Kobel pariert mehrfach

Die Schwaben blieben am Drücker und legten durch Demirovic nach. Der Neuzugang traf freistehend per Kopfball – ebenfalls nach Zuspiel von Mittelstädt. Es war bereits das fünfte Pflichtspieltor des Angreifers in dieser Saison. Die Leistung des VfB, der unter der Woche in der Champions League noch unglücklich mit 1:3 gegen Real Madrid verloren hatte, war beeindruckend.

Vorne harmlos, hinten nachlässig – so agierte Borussia in den ersten 30 Minuten. Dass die Gäste zur Halbzeit weder 0:3 noch 0:4 hinten lagen, hatten sie ihrem Torhüter Gregor Kobel zu verdanken. Der Schweizer Nationalkeeper, ebenfalls ein ehemaliger Stuttgarter, parierte mehrfach stark – etwa bei einer Doppelchance von Millot und Undav (24. Minute). Oder nur drei Minuten später erneut gegen Undav.

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit bekam der BVB einen Fuß in die Tür. Jamie Gittens, der für den verletzten Felix Nmecha eingewechselt wurde, Dortmund Gegen den FC Brügge (3:0) hatte er in der Champions League bereits einen Doppelpack erzielt und damit für neuen Schwung gesorgt.

Millot punktet – Guirassy tunnelt Nübel

Gästetrainer Sahin brachte für die zweiten 45 Minuten die Außenverteidiger Yan Couto und Ramy Bensebaini und nahm einige Veränderungen vor. Der BVB stabilisierte sich nun etwas und Julian Brandt hatte die Chance zum Tor (55. Minute). Kurz darauf war Millot aber zur Stelle und traf zum 3:0 für die Schwaben. Guirassy traf dann durch die Beine von VfB-Torhüter Alexander Nübel. Auf der Gegenseite traf auch der eingewechselte Touré, bevor Undav mit seinem zweiten Treffer das Dortmunder Debakel komplettierte.

