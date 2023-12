Bundesliga: Der BVB spielt 1:1 gegen Leverkusen, Freiburg und Augsburg gewinnen

Das Topspiel der Bundesliga gab es ohne Sieger: Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen kämpften um ein Unentschieden. Der SC Freiburg beendet seine Mini-Krise gegen den FSV Mainz 05.

Als Dortmunds Trainer Edin Terzic lange mit Schiedsrichter Daniel Siebert sprach, hatte sich sein Gegenüber Xabi Alonso bereits mit dem Unentschieden im Spitzenspiel abgefunden. Der ungeschlagene Tabellenführer fand seinen Weg gegen das Abwehrbollwerk der Borussia Bayer Leverkusen Lange Zeit kein Mittel, aber am Ende rettete man dank Victor Bonifatius ein 1:1 (0:1). Der Stürmer glich in der 79. Minute aus und bewahrte die Werkself vor der ersten Niederlage im 20. Saisonspiel.

Aber Terzic Vielmehr ärgerte er sich über einen verschossenen Elfmeter nach einem angeblichen Foul an Karim Adeyemi. „Für mich gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein klarer Kontakt, das ist ein klarer Elfmeter. Uns wurde die große Chance zum 2:0 genommen. Wir besprechen Woche für Woche den VAR, wir besprechen klare Fehlentscheidungen.“ „Handspiel, Foulspiel und so weiter. Das regt mich völlig auf. Das ist nicht fair“, empörte sich Terzic bei DAZN.

Das Unentschieden bedeutet, dass Bayer im Titelkampf bleibt Fußball-Bundesliga Hauptrivale des Serienmeisters FC Bayern München, der nach seinem abgesagten Spiel gegen den 1. FC Union Berlin nun drei Punkte weniger hat. Allerdings gab Bayer nach 14 Pflichtspielsiegen in Folge erstmals wieder Punkte ab.

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt



FC Augsburg feierte einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt. Die dominanten Gastgeber gewannen am Sonntagabend nach Toren von Fredrik Jensen (34. Minute) und Iago (58.) am Ende des 13. Spieltags gegen den Europacup-Teilnehmer aus Hessen und blieben damit auch im sechsten Spiel unter dem neuen Trainer Jess Thorup ungeschlagen.

Nationaltorhüter Kevin Trapp verhinderte durch einen parierten Elfmeter von FCA-Kapitän Ermedin Demirovic sogar einen 0:3-Rückstand der Frankfurter (75.). Drei Minuten später lenkte FCA-Torwart Finn Dahmen eine Flanke des Ex-Augsburgers Philipp Max ins eigene Tor (78.).

FSV Mainz 05 – SC Freiburg



Der Sc Freiburg hat seine kleine Ergebniskrise in der Bundesliga beendet und dem FSV Mainz 05 unter dem neuen Trainer Jan Siewert die erste Niederlage zugefügt. Dank eines Treffers von Michael Gregoritsch (69. Minute) erzielten die Breisgauer am Sonntag vor 30.300 Zuschauern nach vier sieglosen Spielen in Folge ein 1:0 (0:0) und rückten damit auf den achten Tabellenplatz vor 18 Punkte.

Mainz bleibt mit acht Punkten vorletzter auf einem Abstiegsplatz. Zuvor hatten die 05er unter Siewert, der Anfang November die Nachfolge von Bo Svensson antrat, einen Sieg und drei Unentschieden eingefahren.

Weil Mainz-Torhüter Robin Zentner wegen einer Fingerverletzung ausfallen musste, kam Daniel Batz nach elfeinhalb Jahren zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz zwischen den Pfosten. Sein Debüt feierte der 32-Jährige im Mai 2012 – im Freiburger Trikot.

Bundesliga am Sonntag: Keeper bewahrt den SC Freiburg vor dem frühen Rückstand



Zunächst rückte SC-Keeper Noah Atubolu in den Fokus. Der 21-Jährige bewahrte sein Team durch einen Kopfball von Ludovic Ajorque (4.) vor dem frühen Rückstand und parierte später stark gegen Brajan Gruda. Kurz zuvor hatte Ajorque erneut die Mainzer Führung verpasst, als er den Ball aus fünf Metern knapp über das Freiburger Tor jagte.

Bundesliga Kane übertrifft sie alle: Das sind die zwölf teuersten Transfers der Bundesliga

Mitte der ersten Halbzeit hatten die Gäste, die unter der Woche in der Europa League mit 5:0 gegen Olympiakos Piräus geglänzt hatten, ihre ersten Chancen. Der Schuss von Ritzu Doan wurde von Batz verfehlt, der wenig später das Glück auf seiner Seite hatte, als Gregoritsch den Pfosten abschoss.

Der FSV Mainz 05 war in der ersten Halbzeit schwächer



Zwischen diesen beiden Szenen mussten die Gäste in der temporeichen und unterhaltsamen Partie einen personellen Rückschlag hinnehmen. Innenverteidiger Matthias Ginter musste nach 24 Minuten verletzt das Feld verlassen; Für den Nationalspieler wurde Manuel Gulde eingewechselt.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schnupperten die Breisgauer noch einmal an der Führung. Nach einer weiten Flanke kam Gregoritsch vor Batz an den Ball, köpfte ihn aber nur an den Außenpfosten. Auf der anderen Seite rettete Atubolu gegen Sepp van den Berg. So ging es torlos in die Pause.





Nach der Auswechslung machte Mainz Druck, doch der entscheidende Treffer blieb trotz mehrerer Chancen aus. Freiburg kam in dieser Phase kaum aus der eigenen Hälfte heraus und führte keine organisierten Offensivaktionen durch.

Die Gästeführung kam daher überraschend. Gregoritsch kam im Strafraum zufällig an den Ball und ließ Batz mit einem Flachschuss ins Eck keine Chance. In der Schlussphase warfen die Hausherren noch einmal alles nach vorne, doch der Ausgleich gelang ihnen nicht.

tkr/Eric Dobias

DPA