Bundesliga: Bayern-Spieler erleichtert: „Wir haben dem Druck standgehalten“

Nach dem großen Wirbel um das Interview mit ihrem Torhüter Manuel Neuer reagierten die Spieler des FC Bayern München mit großer Erleichterung auf den 4:2-Sieg beim VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga. „Das Wichtigste ist, dass wir die Tabellenführung übernommen haben. Wir haben heute einen Pflichtsieg gefeiert. Wir haben dem Druck standgehalten, gewinnen zu müssen“, sagte Ersatzkapitän Thomas Müller am Sonntagabend in der Volkswagen Arena.

Der 1. FC Union Berlin hatte die Bayern am Vortag mit einem 2:1-Erfolg gegen den FSV Mainz 05 kurzzeitig überholt. Der deutsche Meister musste seine sportliche Antwort mitten in einer Phase geben, in der sich in München fast alles um Neuers massive Kritik drehte die Vereinsführung. Der aktuell verletzte 36-Jährige hatte die Bayern-Bosse in Interviews über die Trennung des Vereins vom engen Freund und Torwarttrainer Toni Tapalovic angegriffen. Das wiesen Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ganz klar zurück.

„Der Widerstand, den wir heute hatten, war gar nicht so klein. Daher ein großes Kompliment an die Mannschaft“, sagte Nationalspieler Leon Goretzka.

Und Müller fügte hinzu: „Der Jahresauftakt war vielleicht etwas zu viel für Themen, die nichts mit Sport zu tun haben. Aber man kann die letzten beiden Spiele als Beweis nehmen, dass uns das nicht beeinflussen soll und soll Fußballmannschaft wirklich beeinflusst.“

Trainer Julian Nagelsmann wiederholte nach dem Spiel seine Kritik an Neuer, die er vor dem Anpfiff in einem DAZN-Interview geäußert hatte. Was die Trennung von Tapalovic anbelangt, hätten er und Neuer „in einem ausführlichen und äußerst ehrlichen Einzelgespräch alles offengelegt“, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz in Wolfsburg. Öffentlich will er sich dazu aber nicht äußern. „Ich hätte das Interview nicht geführt. In einer Passage ist zu lesen, dass der FC Bayern München im Mittelpunkt steht. Ganz abgesehen von mir persönlich war es für den Verein in Sachen Ruhe nicht förderlich. Das sieht man daran, dass ich es habe 17 Fragen jetzt 16 zum Thema.“ Auch deshalb steht „der Sieg heute über allem“.

