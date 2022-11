Bundesliga: Bayern schlägt Schalke | tagesschau.de

Stand: 12.11.2022 21:12 Uhr

Der FC Bayern tat sich in der Bundesliga schwer gegen den FC Schalke, damals trafen zwei Fußballer, die oft treffen. Und Jamal Musiala spielte wie Jamal Musiala.

Serge Gnabry (38. Minute) und Eric Maxim Choupo-Moting (52.) erzielten die Tore beim 2:0 (1:0)-Sieg des FC Bayern beim FC Schalke 04. Jamal Musiala, 19, bereitete beide Tore in seinem 100. Pflichtspiel für die Bayern vor . Musiala ist der jüngste Münchner, der diese Marke erreicht hat.

Die Bayern haben nun 34 Punkte aus 15 Spielen, sechs mehr als Verfolger RB Leipzig. Allerdings spielen am Sonntag (13.11.2022) der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg gegeneinander. Sollte es dort einen Sieger geben, wäre er mit 30 Punkten der erste Verfolger der Bayern.

Sie sind Sphären, von denen sie auf Schalke weit entfernt sind. Mit nur neun Punkten ist der Klub Tabellenletzter in der langen WM-Pause.

Musiala, Gnabry, Tor

Knapp eine halbe Stunde lang hatten die Bayern mit Schalke Probleme, sie suchten oft nach Lücken in der Abwehr, fanden aber keine. Dann kam die 34. Minute und eine Ecke von Joshua Kimmich. Choupo-Moting lief im richtigen Moment ein und köpfte ins kurze Eck, Schalke-Torhüter Alexander Schwolow lenkte den Ball an den Pfosten.

Vier Minuten später war auch Schwolow chancenlos, als Gnabry nach einer Hacke von Jamal Musiala von der Strafraumkante schoss und das linke untere Eck traf. Für Gnabry, 27, war es das achte Saisontor – und das sechste in den vergangenen sechs Ligaspielen.

Bayern schlägt Schalke im Schnellgang – Audio-Highlights 12.11.2022 21:21 Uhr

Und dann Choupo Moting. Choupo-Moting natürlich

Choupo-Moting traf später natürlich auch, er trifft in diesen Wochen ziemlich regelmäßig. Nach einem Freistoß von Schalke erwischten die Bayern den Ball und schalteten schnell um. Musiala sprintete in Richtung Strafraum und spielte dann auf links, der Rest war Routine für Choupo-Moting. Choupo-Moting, 33, hat in dieser Saison sechzehn Pflichtspiele bestritten und nun zum elften Mal getroffen. Choupo-Moting war noch nie besser.

Das gilt natürlich auch für Vorbereiter Musiala, aber mit einem Unterschied: Choupo-Moting hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass er wieder so gut spielen würde. Bei Musiala ist es schwer vorstellbar, dass er ein schlechtes Spiel machen könnte.

Bülter – „Wir spielen mutiger“ 12.11.2022 21:21 Uhr

Neuer – „Ich freue mich immer auf diese Spiele“ 12.11.2022 21:21 Uhr

Trainer Julian Nagelsmann sagte bei „Sky“, Musiala habe „extrem lebhafte Füße, wie Schlangenbeine“ und er habe eine „überragende Hinrunde“ gespielt. Allein die Statistik: In 14 Bundesliga-Spielen dieser Saison hat Musiala neun Tore erzielt und sieben Vorlagen gegeben. Können Sie das tun?

Bayern zum Spitzenspiel in Leipzig

Am 16. Spieltag muss der FC Bayern auswärts in Leipzig antreten (Freitag, 20. Januar 2023, ab 20.30 Uhr). Schalke muss einen Tag später (15.30 Uhr) an Eintracht Frankfurt vorbei.

Quelle: sportschau.de