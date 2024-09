Drei Fliegen, Mainz siegt!

Bo Henriksen (49) gewinnt das turbulente dänische Duell gegen Augsburgs Trainer Jess Thorup (54) mit 3:2. Der schwache Start mit drei sieglosen Spielen machte den Mainzer Fans Sorgen, nun sind die ersten drei Punkte der Saison sicher.

Szene des Spiels: Innerhalb von zwei Minuten wird Amiri wegen Meckerns und Festhaltens vom Platz gestellt und erhält eine gelb-rote Karte.

Auch Augsburgs Essende (70.) muss nach einer Tätlichkeit runter, wird dabei zu einem Tritt gegen den Ex-Augsburger Kohr provoziert.

In der Nachspielzeit wird auch der Mainzer Physiotherapeut Steffen Tröster von Schiedsrichter Storks vom Platz gestellt.

„Wir haben heute mehrere Leute, die in die Mannschaftskasse einzahlen müssen“, sagte Doppeltorschütze Burkardt auf die beiden vermeidbaren Platzverweise für Mainz.

Das Spiel beginnt seltsam: Eine kleine Maus huscht um Henriksens Füße – ein Glücksbringer für die Mainzer, der sofort Wirkung zeigt.

Die 05er ließen keine Zeit und schockten Augsburg schon früh mit einem Kopfball-Doppelpack: In der 13. Minute köpfte Sieb den Ball ins Tor, nur zwei Minuten später traf auch Burkardt per Kopf. Beide Tore hatte Mwene vorbereitet.

Doch Augsburg fing sich in der ersten Hälfte. Nach einem Freistoß reagierte FCA-Verteidiger Schlotterbeck als Erster und erzielte das Tor (25.).

Dann kommt der Amiri-Blackout!

Der Blackout des Mainzer Stars bringt Augsburg zurück ins Spiel: Binnen zwei Minuten sieht Amiri erst die Gelbe Karte wegen Meckerns, dann kurz darauf eine weitere Karte wegen Haltens (35. Minute). Mainz musste die Partie gegen Bremen mit weniger Spielern zu Ende spielen.

Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Burkardt (49.) den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, der allerdings nicht lange hielt. Der nächste Treffer fiel erneut per Kopfball: Essende (57.) gewann das Luftduell gegen Hanche-Olsen und köpfte den Ball ein.

Am Ende drängte Augsburg auf den Ausgleich. In der letzten Minute schlenzte Widmer in Schlotterbeck. Storks zeigte auf den Elfmeterpunkt, nahm ihn nach langer Prüfung aber zurück.

Nach langem Warten kann Bo Henriksen endlich seinen ersten Saisonsieg feiern.