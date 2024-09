Bundesliga, 4. Spieltag: Bayer Leverkusen siegt gegen den VfL Wolfsburg

Bayer 04 Leverkusen – VfL Wolfsburg 4:3 (2:3)

In der Bundesliga spielte Bayer 04 Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg gewann 4:3 (2:3). Victor Boniface stellte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Leverkusener Sieg sicher. Bayer kletterte damit auf den zweiten Tabellenplatz, Wolfsburg blieb auf Platz 13.

Das erste Tor des Spiels fiel bereits nach fünf Minuten – ein Eigentor von Leverkusen. Nordi Mukiele versuchte einen Schuss von VfL-Spieler Tiago Tomas zu klären, setzte den Ball aber unglücklich ins eigene Netz. Florian Wirtz erzielte in der 14. Minute den Ausgleich für Bayer. In der 32. Minute ging der Club durch einen Kopfball von Jonathan Tah in Führung. Nur fünf Minuten später glich Wolfsburg aus: Nach einem Kopfball von Sebastiaan Bornauw (37. Minute) stand es 2:2. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging Wolfsburg durch ein Tor von Mattias Svanberg in Führung (45. +1).

Dieser hielt allerdings nicht lange: In der 49. Minute glich Piero Hincapie für die Gastgeber aus. Wolfsburgs Yannick Gerhardt sah in der 88. Minute nach einem Foul an Jeremie Frimong die Rote Karte. In den sieben Minuten der Nachspielzeit wurde Wolfsburgs numerische Unterlegenheit deutlich. Victor Boniface erzielte den Siegtreffer (90. +3).

Die Spielberichte vom Samstag lesen Sie hier.