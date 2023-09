Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Bild geteilt, auf dem er sich über sich selbst lustig macht, nachdem er beim Joggen gestürzt war und sich dabei das Gesicht aufgeschürft hatte. Aufgrund der Verletzung musste er seinen Auftritt bei einer Veranstaltung am Sonntag absagen.

Das Foto, das der Kanzler am Montag auf X (ehemals Twitter) gepostet hat, zeigt ihn mit sichtbaren blauen Flecken im Gesicht und einer Augenklappe. Begleitet wurde es von einem deutschen Sprichwort, das grob übersetzt „Das Lachen ist immer auf den Verlierer gerichtet.”

Der deutsche Führer sagte, er sei „aufgeregt” um Memes von sich selbst mit dem Patch zu sehen und hinzufügte, dass es „sieht schlimmer aus als es ist“ und dankte den Gratulanten.

Am Samstag gab ein Sprecher der Bundesregierung bekannt, dass die Kanzlerin wegen eines Sportunglücks am Sonntag nicht an einer Regionalwahlveranstaltung in der Stadt Heringen teilnehmen werde. Der Sprecher beeilte sich hinzuzufügen, dass die Verletzung nicht schwerwiegend sei und Scholz‘ Zeitplan für diese Woche nicht beeinträchtigen würde.

Michael Roth, sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter und langjähriger Freund von Scholz, erklärte: „Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden, auch sein Besuch in Heringen.”









Scholz sollte bei einer Bürgerdialogveranstaltung mit 130 Teilnehmern auftreten. Medienberichten zufolge war es Roth, der die Kanzlerin nach Heringen eingeladen hatte.

Am Dienstag soll Scholz unterdessen eine Rede auf der Internationalen Automobilausstellung IAA Mobility in München halten. Am nächsten Tag wird er zu einer Debatte im Bundestag erscheinen, für Freitag ist eine Reise nach Neu-Delhi, Indien, zum G20-Gipfel geplant.