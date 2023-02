Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) lehnt gesetzliche Änderungen bei Indexpachtverträgen ab

Forderungen nach einer strengeren Regulierung dieser inflationsgebundenen Verträge klingen laut Buschmann populär. Fakt ist jedoch, dass sich Mieterverbände bis vor kurzem positiv zu Indexmieten geäußert haben.

Vor allem in Ballungsräumen sind die allgemeinen Lebenshaltungskosten über viele Jahre deutlich langsamer gestiegen als die ortsüblichen Vergleichsmieten. Mieter mit Indexmietverträgen waren daher oft besser gestellt als Mieter mit Normalmietverträgen. Buschmann räumte ein, dass sich dies ändere. Er wolle die Situation zumindest „im Auge behalten“. Auf Forderungen von SPD und Grünen nach einer Verschärfung der Mietpreisbremse verwies Buschmann auf weitere, noch nicht umgesetzte Projekte aus dem Koalitionsvertrag: Er habe den Eindruck, „dass manche ihre Aufregung vielleicht nur verstecken wollen eigene Versäumnisse in der Wohnungspolitik“, sagte Buschmann. Neben den Anpassungen im Mietrecht hat sich die Ampelkoalition auch zum Ziel gesetzt, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. „Wir hinken leider hinterher“, kritisierte die Justizministerin. „Ein größeres Angebot an Mietflächen wäre der effektivste Weg, steigende Mieten zu vermeiden.“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH