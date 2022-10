Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gerät wegen ihrer Pläne für einen so in die eigene Partei

Der Arbeitskreis Migration und Vielfalt in der SPD (AG Migration) gehe Faeser nicht weit genug, schreibt die „Welt am Sonntag“. In einem Papier der Arbeitsgruppe heißt es, der Entwurf sei ein „erster Ansatz, der vom Parlament noch deutlich angepasst werden muss“.

Ziel des Gesetzes ist es, nur bisher geduldeten Migranten eine Bleibeperspektive zu eröffnen. Das SPD-Papier fordert unter anderem eine Verlängerung der geplanten Probezeit von einem Jahr. Zudem sollte es nach den Vorstellungen des Arbeitskreises Migration ausreichen, die Identität von Migranten festzustellen, wenn sie eine eidesstattliche Versicherung abgeben. Der Gesetzentwurf des Ministeriums besteht jedoch darauf, dass fehlende Belege vorgelegt werden müssen. Hinter der Kritik an den SPD-Politikern steht der grundsätzliche Vorwurf, die Innenministerin arbeite noch immer zu eng mit Mitarbeitern aus der Zeit ihres Vorgängers Horst Seehofer (CSU) zusammen. Aziz Bozkurt, Leiter der AG Migration, sagte der „Welt am Sonntag“: „Man kann den alten Geist aus diesem Ministerium nicht herausholen, ohne die alte Garde auszutauschen.“ Bozkurt weiter: „Leute, die jahrelang in diesem Ministerium gearbeitet haben, sind immer noch in Schlüsselpositionen, zum Beispiel an der Spitze der Migrationsabteilung.“

