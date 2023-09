Die Bundesanwaltschaft hat gegen den mutmaßlichen Spion des Bundesnachrichtendienstes (BND), Carsten L., und seinen mutmaßlichen Komplizen Arthur E. Anklage erhoben. Wie die Behörde in Karlsruhe am Freitag mitteilte, wird beiden besonders schwerer Landesverrat in zwei Fällen vorgeworfen. Die Anklage wurde am 24. August erhoben.

Der West- und Norddeutsche Rundfunk sowie die „Süddeutsche Zeitung“ hatten bereits am Dienstag darüber berichtet, eine Bestätigung der Bundesanwaltschaft gab es damals jedoch nicht. L. und der selbstständige Geschäftsmann E. sollen deutsche Staatsgeheimnisse an Russland verraten und dafür Geld erbeutet haben.

L., den die Bundesanwaltschaft als „einer Sicherheitsüberprüfung unterzogenen und besonders zur Verschwiegenheit verpflichteten Mitarbeiter“ beim BND bezeichnet, soll E. seit Mai 2021 gekannt haben. Dieser wiederum hat Verbindungen zu einem gesondert verfolgten Unternehmer in Russland mit Kontakten zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB.

Vor einem Jahr beschlossen die drei, dem FSB sensible Informationen aus dem BND-Bestand zur Verfügung zu stellen. L. habe insgesamt neun Dokumente aus den internen Datenverarbeitungssystemen zur Verfügung gestellt, heißt es in der Stellungnahme weiter. Diese hätten ein Projekt zur technischen Informationsbeschaffung betroffen. L. druckte sie auf seinen Bürocomputern aus oder fotografierte sie vom Bildschirm aus.

Er gab das Material an E. weiter, der es fotografierte und die Daten in elektronischer Form nach Moskau brachte. Dort druckte er es aus und gab es an den FSB weiter. Zu diesem Zweck traf er sich mehrmals mit FSB-Mitarbeitern in der russischen Hauptstadt. Diese Treffen wurden vom russischen Geschäftsmann arrangiert, der auch die Flugreisen finanzierte.

Bei einem der Treffen im September 2022 überreichte ein FSB-Mitarbeiter E. eine Liste mit Fragen, die für den Geheimdienst von besonderem Interesse waren. Zur Beantwortung steuerte L. erneut Informationen aus dem BND-Bestand bei. E. leitete sie an den FSB weiter.

Diese Informationen seien als Staatsgeheimnisse eingestuft worden, erklärte die Bundesanwaltschaft. Ein Verrat hätte die Gefahr eines besonders schwerwiegenden Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik mit sich gebracht.

Für seine Dienste zahlte der FSB L. 450.000 Euro und E. mindestens 400.000 Euro. E. holte das Bargeld im November 2022 in Moskau ab. L. sorgte dafür, dass er bei seiner Wiedereinreise nach Deutschland am Flughafen aus einem angeblich offiziellen Grund an der Zollkontrolle vorbeigeschmuggelt wurde.

L. wurde im Dezember festgenommen, E. im Januar. Beide Männer bleiben in Untersuchungshaft. Das Berliner Kammergericht wird nun darüber entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird. Bei einer Verurteilung wegen Hochverrats in einem besonders schweren Fall droht ihnen eine lebenslange Haftstrafe.

AFP