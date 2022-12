Bundesanstalt – Viele entscheiden sich für den Vorruhestand

Wenn immer weniger Menschen arbeiten und immer mehr in Rente gehen, ist das weder gut für die Gesellschaft noch für die Pensionskasse. (Picture Alliance / dpa / Christian Charisius)

Nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hat sich im vergangenen Jahr jeder Dritte für die Option entschieden, mit 63 Jahren in Rente zu gehen. Nach Jahren des Verbleibs älterer Menschen im Erwerbsleben stagniert dieser Trend nun bei den sogenannten Baby-Boomern, die sich nun dem Rentenalter nähern, so das Wiesbadener Institut. Eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung spielt die seit 2014 bestehende gesetzliche Möglichkeit, mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente zu gehen – vorausgesetzt, man hat lange genug in die Sozialversicherung eingezahlt.

Immer mehr Menschen nehmen jedoch Rentenabzüge in Kauf, um früher mit dem Erwerbsleben aufhören zu können. Dies ist bei etwa einem Viertel der Rentner der Fall. Im Durchschnitt gingen sie mehr als zwei Jahre vor dem ordentlichen Rentenalter in den Ruhestand.

