Bundesamt für Verfassungsschutz: AfD Sachsen-Anhalt sichert Rechtsextremisten

Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt hat den Landesverband der AfD im Land als bestätigte rechtsextreme Organisation eingestuft. Das teilte Behördenchef Jochen Hollmann mit, eine Sprecherin des Innenministeriums Sachsen-Anhalt bestätigte dies gegenüber ZDFheute.

Die AfD Sachsen-Anhalt ist nun der zweite Landesverband, der auf diese Weise eingestuft wird. In Thüringen hatte das Landesamt für Verfassungsschutz die AfD und ihren umstrittenen Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke bereits im März 2021 als entschieden rechtsextremistisch eingestuft Die AfD insgesamt eine Ebene tiefer, nämlich als Rechtsextremismus-Verdachtsfall.

In Sachsen-Anhalt ist die AfD die stärkste Oppositionspartei im Landtag. Das Bundesland mit rund 2,2 Millionen Einwohnern wird von einer Koalition aus CDU, SPD und FDP regiert.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Ampel sei in der Migrationsdebatte von der AfD gesteuert worden. Das sagt er in der ZDF-Sendung „Berlin Direkt“.

Sachsen-Anhalts Leiter des Verfassungsschutzes, Hollmann, erläuterte die Untersuchungen in den Jahren 2021 und 2022: „Der Landesverband vertritt nicht nur weiterhin verfassungsfeindliche Positionen, die zu seiner Einstufung als Verdachtsfall geführt haben, sondern hat dies auch getan.“ „Seit der Corona-Pandemie haben wir uns so radikalisiert, dass eine systematische Beobachtung notwendig ist, die mit nachrichtendienstlichen Mitteln gerechtfertigt ist.“

Darüber hinaus strebt die AfD Sachsen-Anhalt nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie in ihrer jetzigen Form an. Die Abgeordneten streben danach, das demokratische Prinzip der Bundesrepublik Deutschland sowie ihrer Institutionen und ihrer Vertreter zu verachten, um das Vertrauen der Bevölkerung in sie grundlegend zu untergraben.