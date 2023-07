Berlin

Vor den Bund-Länder-Gesprächen zur geplanten Krankenhausreform zeigte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zuversichtlich. „Ich denke, dass es dieses Mal klappen wird“, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. „Wir sind immer ein bisschen aufeinander zugegangen.“

Er betonte, dass bestimmte Punkte nicht verhandelbar seien. Lauterbach wies beispielsweise darauf hin, dass es Sache des Bundeslandes sei, wo sich welche Klinik befinde, also ob es in einer Stadt eine, zwei oder drei Kliniken gäbe.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek drängte am Wochenende auf einen Kompromiss, der die Länder nicht entmachten würde. Der CSU-Politiker möchte, dass die Länder die Planungshoheit über die regionale Krankenhausversorgung behalten.

Die Streitpunkte

Im Ringen um die Neuordnung der Krankenhäuser in Deutschland kommen Bund und Länder zu erneuten Beratungen zusammen. Beim Treffen in Berlin sollen Lösungen für strittige Punkte gesucht werden, um eine Einigung in wesentlichen Punkten zu erzielen. Lauterbach hatte zuletzt von mehreren noch bestehenden Problemen mit den Ländern gesprochen. An dem Treffen sollen auch Vertreter der Koalitionsfraktionen teilnehmen. Lauterbach will im Sommer einen Gesetzentwurf für die Reform ausarbeiten.

Kern der Pläne ist, das Vergütungssystem mit Fallpauschalen zu ändern, um den Krankenhäusern den finanziellen Druck zu nehmen, immer mehr Fälle zu bearbeiten. Daher sollten sie einen großen Teil der Vergütung allein für die Erbringung von Dienstleistungen erhalten. Allerdings fordern auch die Länder eine frühere Finanzspritze für die Kliniken, was Lauterbach ablehnte.

Es wurde darum gekämpft, die Leistungen genauer definierten Gruppen zuzuordnen und diese entsprechend zu vergüten, anstatt grobe Begriffe wie „Innere Medizin“ zu verwenden. Dadurch sollen einheitliche Qualitätsvorgaben gewährleistet werden. Die Bundesregierung pocht zudem auf die Veröffentlichung von Daten zur Behandlungsqualität aller Kliniken.

In der vergangenen Woche kamen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern nicht nennenswert voran. In wichtigen Streitpunkten lagen sie noch weit auseinander. Lauterbach sprach von „sechs großen Problemen“, bei denen man nicht aufeinander zugehen könne. Er erwähnte beispielsweise die Forderung der Bundesregierung nach mehr Transparenz hinsichtlich der Qualität der Kliniken. Er bleibt zuversichtlich, dass am Montag ein Ergebnis erzielt wird – sicher sei das aber nicht.

Holetschek: Achten Sie auf Länderkompetenzen

Holetschek betonte am Wochenende: „Die Länder müssen weiterhin in der Lage sein, zu gestalten, welche Krankenhausversorgung regional am sinnvollsten ist.“ Es gilt, die Kompetenzen der Länder zu beachten und keine Reform im Blindflug zu verabschieden. „Niemand kauft ein Auto, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Wir sollten keine neue Basis für Krankenhäuser schaffen, ohne zu wissen, wie das Ergebnis sein wird“, betonte er.

Der Minister warnte zudem, dass die Kliniken dringend finanzielle Unterstützung benötigten, um Insolvenzen zu vermeiden. Eine Lösung kann nur gelingen, wenn Lauterbach seine Blockadehaltung aufgibt und auch die Bundestagsabgeordneten die Kompetenzen der Länder anerkennen.