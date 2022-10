Bund-Länder-Arbeitskreis stellt Eckpunkte für die Krankenhausreform vor

Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg und Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder: „Für die Patienten bringt diese Reform einen deutlichen Gewinn an Sicherheit und Behandlungsqualität. Künftig werden nicht alle Krankenhäuser alles machen, aber das, was sie können: Wir bringen mehr Pflegekräfte ans Krankenbett und fördern die Hochleistungsmedizin: Die Mittel aus den Strukturfonds sind gut angelegtes Geld, denn der Abbau überflüssiger Betten entlastet auch die Beitragszahler.“ Der hessische Gesundheitsminister und Sprecher der B-Länder, Stefan Grüttner, bezeichnete die Einigung als „großen Schritt“ zur Verbesserung von Strukturen, Inhalten und Patientenversorgung im Krankenhausbereich. „Wir haben hier sehr konstruktiv und offen zusammengearbeitet und auch Korrekturen am bestehenden System vorgenommen, um das Patientenwohl in den Mittelpunkt zu stellen. Die Patienten werden sich darauf verlassen können, dass bestehende Fehlanreize, z. B. zur Erhöhung der Fallzahlen, werden abgebaut und die Qualität der Krankenhausbehandlung auf allen Ebenen verbessert. Das ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit hier, von der auch die Länder profitieren werden. Der notwendige Strukturwandel kann durch die Strukturfonds vorangetrieben werden.“

Der Bund-Länder-Arbeitskreis Krankenhausreform tagt seit Mai 2014 in regelmäßigen Abständen. Ihm gehörten folgende Bundes- und Landesvertreter an: