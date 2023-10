Für Skirennfahrer und ihre Techniker gibt es in dieser Saison eine große Veränderung: das Fluorverbot. Es sorgt bereits vor dem ersten Rennen für Aufsehen in der Skiwelt. Nach dem ersten Sturz am Start ist der Ärger noch größer – vor allem, weil er Rätsel aufwirft.

Ragnhild Mowinckel war in Tränen ausgebrochen. Dem zweifachen Olympia-Silbermedaillengewinner und zweifachen Weltcup-Bronzemedaillengewinner war gerade die zweifelhafte Ehre zuteil geworden, Erster zu sein – die Disqualifikation des Norwegers aus dem Weltcup-Riesenslalom in Sölden war eine Premiere. Und ein Skandal mit einer Ankündigung.

Gleich zu Beginn der Saison wurde erstmals ein Athlet wegen eines Verstoßes gegen das zu Beginn dieses Winters in allen Skisportarten, darunter auch im Biathlon, eingeführte Fluorverbot aus dem Rennen genommen. Mowinckel beteuerte ihre Unschuld und die Kritiker des Verbots sahen sich in ihren Vorbehalten bestätigt. „Bullshit“, nannte die italienische Weltmeisterin Federica Brignone die Neuerung und vertrat damit die einhellige Meinung.

Athleten und Experten hatten bereits vor dem Start Alarm geschlagen. „Es besteht die Gefahr, dass Unschuldige schuldig werden“, sagte Roswitha Stadlober, Präsidentin des mächtigen Österreichischen Skiverbandes. Charly Waibel, Bundestrainer Technik und Naturwissenschaften beim DSV, warnte vor einer „Betrugskultur wie im Radsport der 90er Jahre“. Die Sportler befürchteten, dass ihre Skier durch Spritzer oder Abrieb manipuliert oder verunreinigt würden.

Der ehemalige Cheftrainer ist fassungslos

Den Skeptikern geht und geht es nicht um den Sinn des Verbots. Fluor ist umwelt- und gesundheitsschädlich. Zudem ist es extrem wasserabweisend und kann so einen Geschwindigkeitsvorteil verschaffen. Der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS und die IBU im Biathlon setzten mit ihrem Verbot von Wachshilfen eine EU-Richtlinie um. Doch schon zu Beginn gab es Zweifel an den Messmethoden, insbesondere denen der FIS.

Der DSV hat wie andere große Verbände mehrere der 30.000 Euro teuren Geräte angeschafft, die mittels Infrarotspektroskopie nach Fluorrückständen auf Skiern suchen. „Wir haben erhebliche Abweichungen festgestellt“, sagte Waibel gegenüber „Münchner Merkur“/„tz“. Dies gilt sowohl für Vergleichstests mit verschiedenen Geräten als auch für Mehrfachmessungen mit demselben Gerät am selben Ort.

Der DSV, andere Verbände und Sportler wie die Skirennläuferin Kira Weidle meldeten Zweifel bei der FIS. Doch der Weltverband täte das Thema „mit leeren Phrasen“ ab, sagte Waibel. Der ehemalige Cheftrainer des deutschen Alpin-Teams war fassungslos. Er habe „noch nie so viel Halbwissen und Unwissenheit erlebt.“

Warum ist es Mowinckel passiert?

Der Biathlon-Weltverband IBU zeigte sich etwas aufgeschlossener und plant zunächst ein Warnsystem. Und auch die FIS hatte kurz vor dem Start plötzlich Zweifel. Drei Tage vor dem Rennen in Sölden wurde der Fluor-Grenzwert bis zum 31. Dezember von 1,0 auf 1,8 angehoben, um Disqualifikationen zu vermeiden.

Mowinckel hat es immer noch verstanden. Aber warum? Zwei Tage vor dem Sturz sei ihr Ski mit der gleichen Vorbereitung auf „grün“ getestet worden, versicherte Rennleiter Rainer Salzgeber von ihrer Skimarke Head und sprach von einer „Katastrophe“. Nach normalem Bürsten betrug der Wert nur 0,1 – eigentlich ein klares Indiz dafür, dass der Ski nicht mit Fluor präpariert werden konnte, da es sich nur schwer entfernen ließe.

„Aber das“, sagte der Cheftrainer der norwegischen Frauen-Nationalmannschaft Atle Skaardal, „wirft noch mehr Fragen auf, als es beantwortet.“ Head will nun zwei Testmaschinen anschaffen lassen, „damit wir nachts wieder schlafen können“, wie Salzgeber sagte. Sölden-Gewinnerin Lara Gut-Behrami hat eine andere Meinung. „Vielleicht“, überlegte der Olympiasieger aus der Schweiz, „sollten die Serviceleute mit angezogenen Skiern im Zimmer schlafen.“