Bullish voor Solana’s cryptocurrency: Solana kan een actieve gebruiker van Ethereum zijn en een permanente update op 04.12.2023

Solana belandt alleen in een wachtfase. Je kunt dit onderzoek doen met actieve Nutzern en Kurswachstum sogar Ethereum überholen.

• Solana met Kursrally

• Cathie Wood: Solana heeft een goed begrip van de jonge marktomstandigheden „met goed werk“

• Analist met optimistischere prognose



Solana met actievere gebruikers als Ethereum

Die Kryptowährung Solana bepaalt zichzelf de laatste weken. Innerhalb eines Monats hat der Kurs um rund 58 Prozent zigelegt. De prijs van Solana is 62,83 US dollar (vanaf 03.12.2023). Van mijn Allzeithoch met 260,06 US-Dollar is de Kryptowährung niet of deutliche opbrengst. Met die Entwicklung kon Solana zjedoch Ethereum deutlich hinter seich welden, deren Kurs im seben Zeitraum nur um rund 18.9 Prozent wait konnte. Iedereen die rapporteert aan The Defiant kan op 11 september Solana ontmoeten en actief zijn in het gebruik van de Ethereum Mainnets. Met 356.300 unieke gebruikers via Solana sterven snel 330.000 van Ethereum met etwa zehn Prozent. De resultaten van de Meilensteins markeren de nieuwe rapporten voor het bezoek aan de Solana na de recente aankopen van de Bärenmarkt in het verleden tijdens het jaar van de veilingen van de toekomstige investeerders FTX. De Aufwärtsrally volgt de FortschRITen bij Solanas Firedancer-Upgrade in Formuliertests en de Zerstreuung van de Belasting, waarbij de Insolvenzmasse van FTX kale grote SOL-Beträge op de Mark abschieben würde, met The Defiant erklärt.



Bei Firedancer is in wezen een nieuwe Validator-Client voor het netwerk, met Anatoly Yakovenko, de Gründer en CEO van Solana Labs, de Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit en Diversität van de Validatoren soll, erklärt Cointelegraph. De start van de mainnets is geplant voor de eerste helft van het jaar 2024. Firedancer werd een duurzame oplossing voor het oplossen van de netwerkproblemen van Solana, waar Yakovenko ook van geniet.

Slechts een paar analisten begrijpen hoe Solana Ethereum is gebaseerd op de basisinformatie van de actieve gebruikers die het gebruiken, ze zijn zich bewust van de aard van het Ethereum-Ökosysteem en het Mainnet is er, met het grootste deel van de activiteiten nu op de markt. Laag-2- Ebene stattfindet, dus The Defiant.



Cathie Wood met Lob en Solana

Ook ARK-investeerders Cathie Wood zeiden dat ze graag naar hun oplossingen wilden kijken. In een interview met een CNBC-rapport is het Solana-netwerk een belangrijke infrastructuurbeheerder in het Blockchain-Ökosysteem. Mijn mening is dat het een „goede Arbeit“-geistetet is.

Houtbeton, dat is Ethereum en Solana, bedeutende Erweiterungen des Blockchain-Ökosystems darstellen. Ze worden beschreven als fundamentele structuren die vergelijkbaar zijn met Bitcoin en realiseerbaar zijn. Het is vooral belangrijk om te weten dat het Solana-netwerk van groot voordeel en efficiëntie is in de relatie tussen het Ethereum-netwerk en dat het vooral is hervormd. “We hebben hier een infrastructuurspeler. Solana heeft toegang tot de infrastructuur. Als Ethereum sneller en kosteneffectiever is dan Bitcoin, kunnen we het voor Ethereum gebruiken. Solana is echter ook sneller en kosteneffectiever dan Ethereum Hier kun je ook infrastructuur vinden. „We hebben toegang tot internet, de digitale Web3-middelen kunnen gemakkelijk worden gebruikt“, aldus de Investorin.

Analist is op zoek naar informatie over de toekomst

Iedereen die invezz rapporteert, aangezien zij analisten zijn, is verantwoordelijk voor de ontwikkelingsdynamiek van Solana en hun jarenlange succes met een krachtige rally. Tegen 2024 wachten de experts op een vergoeding van 80 dollar voor de mogelijkheid. Op basis van de inzichten van cryptoanalist Altcoin zou Sherpa de Solna kunnen gebruiken voor een nieuwe cheque en zelfs als de Mark van 50 US Dollar is gedaald, willen we de toekomstige trend graag in de gaten houden.



$SOL: Ik weet eerlijk gezegd niet zeker of ik minder dan $ 50 krijg, zoals ik wil. Ik heb hier al een tas voor de lange termijn van die ik gewoon vasthoud, zodat ik nog steeds zichtbaar ben… maar ik wil mijn positie vergroten. Nu meedoen en een aantal bestellingen onder de $ 50 hebben, is waarschijnlijk een goed idee. #Solanapic.twitter.com/G2eFE05rmA – Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) 25 november 2023

Zelfs als u een expert bent, zult u het onderzoek in de toekomst kunnen begrijpen.



$SOL: ik hoop eerlijk gezegd op iets lager. Minder dan $ 50 zou een uitstekende inzending zijn, maar dit gaat volgend jaar naar 3 cijfers. #Solanapic.twitter.com/VPoE1FA3lb – Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) 22 november 2023

Dit zijn de factoren die de huidige voorspelling beïnvloeden en waarvan de gedetailleerde informatie over de technische aspecten van de indicatoren en de huidige markttrends aangeven dat de resultaten positief zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de oplossing.



Als u optimistisch bent over de voorspellingen en op de hoogte bent van de crisis in uw huidige situatie, kunt u teleurgesteld zijn.



