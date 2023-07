Der bulgarische Verteidigungsminister Todor Tagarev sagte, er „bedauere“, dass Informationen über den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Sofia am Donnerstag durchgesickert seien.

Der Besuch wurde zunächst aus Sicherheitsgründen geheim gehalten, doch diplomatische Quellen ließen die Pläne am Dienstag an den bulgarischen Sender 24chasa.bg durchsickern.

Tagarev bestätigte am Dienstag auf TV1 den Besuch Selenskyjs in Bulgarien und entschuldigte sich für die Vorab-Enthüllungen. „Für einen solchen Besuch gibt es schon länger Vorbereitungen, er ist nicht öffentlich. Es tut mir leid, dass Informationen an die Öffentlichkeit gelangt sind“, sagte er.

Bulgariens neuer Ministerpräsident Nikolai Denkow ist ein glühender Befürworter der Ukraine, sein Präsident Rumen Radew äußert sich jedoch nicht eindeutig zur Position Bulgariens in der NATO und lehnt eine Bewaffnung Kiews ab. Als Staatsoberhaupt würde man von Selenskyj wahrscheinlich erwarten, dass er Radew bei einem solchen Besuch trifft. Sofias Regierung hat kürzlich ein neues Militärhilfepaket für die Ukraine angekündigt.

„Wir werden Sicherheit haben, wenn der letzte Besatzer die Grenze der Ukraine verlässt und die aggressiven Absichten des Kremls blockiert werden. Nur so können unsere Region und unsere Zukunft gewährleistet werden“, sagte Tagarev Anfang Juni.