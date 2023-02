Arsenal staat op het punt een nieuw langetermijncontract met Bukayo Saka af te ronden.

Er is nog niets afgesproken, maar er is bereidheid van alle partijen om een ​​deal te sluiten.

Donderdag heeft de Dagelijkse mail meldde dat de aanvaller een deal ter waarde van £ 10 miljoen per jaar zou kunnen ondertekenen.

Het rapport beweert dat de 21-jarige the Gunners heeft verteld dat hij bij de Premier League-leiders wil blijven na aanzienlijke vooruitgang in de richting van een overeenkomst die de afgelopen weken is bereikt.

De nieuwe langetermijnovereenkomst zal naar verluidt meer dan £ 200.000 per week waard zijn en zou hem waarschijnlijk de best betaalde speler van de club maken.

Het huidige contract van de afgestudeerde Arsenal-academy loopt tot de zomer van 2024.

De vleugelspeler van Engeland, die naar verluidt interesse heeft gewekt van Manchester City, is dit seizoen een belangrijke speler geweest voor de ploeg van Mikel Arteta, met 10 doelpunten in 31 optredens in alle competities.

Arsenal streeft ernaar de toekomst van de beste jonge spelers veilig te stellen

Eerder deze maand verlengde Gabriel Martinelli zijn verblijf bij de club tot 2027. William Saliba is een andere speler die Arsenal graag wil vastleggen op een nieuw contract, waarbij de huidige termijn van de verdediger in de zomer van 2024 afloopt.

Afbeelding:

Gabriel Martinelli viert feest met Bukayo Saka





“Een deel van het plan is om de contracten van onze grootste talenten bij de club te verlengen en hen te binden voor de toekomst”, zei Arteta toen Martinelli’s contract van vier en een half jaar werd aangekondigd.

“We proberen dat te doen en we hebben een begin gemaakt met Gabi, wat goed is.”

Toen hem specifiek werd gevraagd naar Saka en Saliba, en of hij problemen zag ontstaan ​​met hun contractbesprekingen, voegde hij eraan toe: “De anderen zullen worden gedaan wanneer we maar kunnen.

“Ik zie dat iedereen heel blij is en bereid is om door te gaan met de club. Maar we moeten natuurlijk aan ieders verwachtingen voldoen en timing is daarbij cruciaal.”

Mohamed Elneny verlengde deze week zijn contract bij Arsenal tot juni 2024. De toekomst van Reiss Nelson wordt overwogen, waarbij de huidige deal van de afgestudeerde academie na deze campagne afloopt.