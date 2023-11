Buffetts Berkshire verzeichnet größeren Verlust, da die Aktien fallen; Betriebsgewinn stellt Rekord auf

4. November (Reuters) – Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N) verzeichnete am Samstag seinen ersten Quartalsverlust seit einem Jahr, da die Kurse von Apple (AAPL.O) und anderen Aktien, die das Unternehmen besitzt, fielen, sagte aber, dass verbesserte Ergebnisse aus der Versicherung hilfreich seien den Betriebsgewinn auf einen Rekordwert steigern.

Steigende Zinssätze ließen im dritten Quartal die Renditen der umfangreichen US-Schatzwechselbestände von Berkshire auf über 5 % steigen, während weniger Autounfälle und eine ruhige Hurrikansaison im Atlantik das Autoversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft von Geico stärkten.

Der Betriebsgewinn stieg um 41 % auf 10,76 Milliarden US-Dollar, obwohl sich der Nettoverlust von Berkshire auf 12,77 Milliarden US-Dollar mehr als vervierfachte.

Berkshire signalisierte außerdem, dass es hinsichtlich der Aktienbewertungen und des Marktumfelds weiterhin vorsichtig sei.

Der Baranteil des in Omaha, Nebraska, ansässigen Mischkonzerns schwoll auf den Rekordwert von 157,2 Milliarden US-Dollar an, was für eine oder mehrere große Übernahmen ausreichte, da Berkshire 5,3 Milliarden US-Dollar mehr Aktien verkaufte als es kaufte und die Rückkäufe eigener Aktien auf 1,1 Milliarden US-Dollar verlangsamte.

Berkshire meldete auch Anzeichen von Vorsicht bei den Verbrauchern, wo das Vertrauen aufgrund von Inflationssorgen, höheren Kreditkosten und politischer Instabilität gesunken ist.

Die BNSF-Eisenbahn transportierte weniger Konsumgüter, während geringere Eigenheimkäufe die gleichnamigen Immobilienmakler- und Bauprodukteeinheiten wie Clayton Homes beeinträchtigten. Auch die Verkäufe von Forest River-Wohnmobilen und Fruit of the Loom-Bekleidung gerieten unter Druck.

Jim Shanahan, ein Analyst von Edward Jones, der Berkshire mit „Halten“ bewertet, sagte, die Gesamtergebnisse seien „ziemlich gut“ und hätten seine Erwartungen übertroffen, obwohl die neue „Abschwächung“ im Verbrauchergeschäft noch mehrere Quartale anhalten könnte.

Viele Konsumgüterunternehmen erleben höhere Produktionskosten und eine „lauge“ Nachfrage, sagte Cathy Seifert, eine Analystin von CFRA Research, die am 31. Oktober ihr Berkshire-Rating auf „Kaufen“ angehoben hat.

„Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Berkshires Tochtergesellschaften im Konsum- und Wohnungsbausektor unter Druck geraten“, sagte sie.

Jazwares, ein Spielzeughersteller, der die beliebten Squishmallows herstellt und den Berkshire vor einem Jahr gekauft hat, trug dazu bei, einen Teil der Schwäche auszugleichen und erzielte im Quartal einen Umsatz von 469 Millionen US-Dollar.

„BARGELD IST KEIN MÜLL“

Investoren beobachten Berkshire genau, weil seine Ergebnisse häufig breitere Wirtschaftstrends widerspiegeln und weil der 93-jährige Buffett den Ruf hat, einer der größten Investoren der Welt zu sein.

Viele Anleger loben die Vorsicht von Berkshire bei der Ausgabe von Bargeld, obwohl sie darauf warten, dass Buffett eine große Übernahme tätigt.

„Berkshire ist diszipliniert“, sagte Tom Russo, Partner bei Gardner Russo & Quinn in Lancaster, Pennsylvania, der Berkshire-Aktien seit 1982 besitzt. „Es zeugt nicht von der ‚Angst, etwas zu verpassen‘, indem man mit Unternehmen handelt und kauft, deren Attraktivität irgendwann sinken könnte.“ illusorisch erscheinen.

Buffett selbst hat Geduld gepredigt. „Bargeld ist kein Müll“, sagte er auf der Jahresversammlung von Berkshire im Mai.

Der Gesamtverlust von Berkshire in Höhe von 12,77 Milliarden US-Dollar entsprach 8.824 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie und stieg von 2,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Der Betriebsgewinn von 10,76 Milliarden US-Dollar entsprach 7.444 US-Dollar pro Klasse-A-Aktie und lag damit über dem Vorjahreswert von 7,65 Milliarden US-Dollar.

In den Gesamtergebnissen waren Investitionsverluste in Höhe von 23,5 Milliarden US-Dollar enthalten, was vor allem auf einen 12-prozentigen Rückgang des Aktienkurses des iPhone-Herstellers Apple zurückzuführen war, an dem Berkshire einen Anteil von 177,6 Milliarden US-Dollar besaß.

Die Nettoergebnisse von Berkshire schwanken stark, da das Unternehmen aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften Anlagegewinne und -verluste auch dann melden muss, wenn es nichts kauft und verkauft.

Laut Buffett ist die Volatilität normalerweise bedeutungslos und Berkshire scheint seinen Apple-Anteil behalten zu haben.

Das Versicherungsgeschäft erwirtschaftete einen Gewinn von 4,89 Milliarden US-Dollar, verglichen mit nur 336 Millionen US-Dollar im Vorjahr, als das Unternehmen allein durch Hurrikan Ian 2,7 Milliarden US-Dollar verlor.

Geico erzielte nach einem Vorsteuerverlust von 759 Millionen US-Dollar einen Vorsteuergewinn von 1,05 Milliarden US-Dollar, da weniger Autofahrer Schadensersatzansprüche einreichten, obwohl deutlich reduzierte Werbung zu einem Rückgang der Gesamtversicherungen um 13 % beitrug.

Shanahan sagte, einige Versicherer sträuben sich gegen Neugeschäfte in größeren Bundesstaaten wie Kalifornien, Florida, New Jersey und New York, weil die Prämien möglicherweise zu niedrig seien.

„Die Frage ist, ob Geico angesichts der Kürzungen der geltenden Richtlinien für Wachstum gerüstet ist“, sagte er.

PACIFICORP, PILOT

BNSF, das oft ein Fünftel des Betriebsgewinns von Berkshire erwirtschaftet, verzeichnete einen Rückgang des Nettogewinns um 15 % auf 1,22 Milliarden US-Dollar.

Der Gewinn der Energieunternehmen ging um 69 % auf 498 Millionen US-Dollar zurück, da der Energieversorger PacifiCorp weitere Verluste aus Rechtsstreitigkeiten wegen Waldbränden im Westen der USA prognostizierte.

Berkshire würde die Auswirkungen eines Geschworenenurteils vom 31. Oktober nicht vorhersagen, mit dem Hausverkäufern 1,78 Milliarden US-Dollar wegen einer angeblich illegalen Kartellverschwörung zwischen mehreren Angeklagten, darunter der HomeServices of America-Einheit, zugesprochen werden, um die Maklerprovisionen zu erhöhen.

Die Truck Stop-Einheit Pilot, an der Berkshire im Januar 80 % der Anteile übernahm, erzielte einen Gewinn von 183 Millionen US-Dollar. Seine Gründer, die Milliardärsfamilie Haslam, verklagen Berkshire wegen der Frage, wie viel die 20 % des Unternehmens, die sie noch besitzen, wert wären, wenn sie es verkaufen würden.

Berkshire sagte auch, dass die geopolitischen Risiken weiterhin Anlass zur Sorge gebe, obwohl die IMC-Metallverarbeitungseinheit, die viele Produkte in Israel herstelle, keine nennenswerten Auswirkungen des Krieges zwischen diesem Land und der Hamas habe.

Buffett leitet Berkshire seit 1965. Sein Nettovermögen von 117,5 Milliarden US-Dollar liegt laut Forbes-Magazin weltweit an fünfter Stelle.

Die Berkshire-Aktie ist in diesem Jahr um 14 % gestiegen und entspricht damit dem Standard & Poor’s 500 (.SPX).

Berichterstattung von Jonathan Stempel in New York; Bearbeitung durch Ira Iosebashvili, Jason Neely und Diane Craft

Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.