Büro einer dänischen Hilfsorganisation im Irak angegriffen

Stand: 22.07.2023 21:41 Uhr

Die mutmaßliche Schändung des Korans in Dänemark sorgt im Irak weiterhin für Proteste. Tausende Menschen gingen auf die Straße. In Basra wurden die Gebäude einer dänischen Hilfsorganisation in Brand gesteckt.

Nach der mutmaßlichen Koranverbrennung in Dänemark ist im Irak das Büro einer dänischen Hilfsorganisation angegriffen worden. Der Dänische Flüchtlingsrat (DRC) sagte, es habe einen „bewaffneten Angriff“ auf sein Büro in der südirakischen Stadt Basra gegeben. Die im Büro anwesenden Mitarbeiter wurden nicht verletzt, es entstand jedoch Sachschaden durch Brandstiftung.

Helfer sollten „niemals das Ziel von Gewalt sein“, sagte Lilu Thapa, Direktorin für den Nahen Osten der Demokratischen Republik Kongo. Er betonte, dass seine Organisation seit 20 Jahren im Irak aktiv sei. Sie hilft dort Gemeinden, die von Konflikten und Vertreibungen betroffen sind, und engagiert sich auch bei der Minenräumung in der Region Basra.

Die mutmaßliche Koranverbrennung hatte im Irak Proteste und Ausschreitungen ausgelöst – nachdem es dort zuvor wegen der Koranschändung in Stockholm zu antischwedischen Demonstrationen und Ausschreitungen gekommen war.

Einige Gebäude des Dänischen Flüchtlingsrates wurden durch Brandstiftung zerstört.

Angriff auf die Grüne Zone

Rund tausend Anhänger des einflussreichen schiitischen Führers Moktada Sadr versuchten in den frühen Morgenstunden, die Grüne Zone in der Hauptstadt Bagdad zu stürmen, wo sich Botschaften, Regierungs- und Parlamentssitze befinden. Nach Angaben eines Sicherheitsvertreters gelang es einer Handvoll von ihnen tatsächlich, für kurze Zeit in die stark gesicherte Zone einzudringen.

Am Abend kam es erneut zu Protesten in Bagdad. Mehr als 1000 Menschen nahmen daran teil. Die Demonstranten verbrannten schwedische Flaggen und Flaggen der Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen-, Transgender- und Queer-Community. Sie riefen Parolen gegen die USA, Israel, Schweden und Dänemark.

angeblich Koran brennt in Dänemark

Auslöser der Proteste war ein am Freitag auf der Facebook-Seite der rechtsextremen dänischen Organisation Danske Patrioter veröffentlichtes Video, das einen Mann zeigt, der offenbar eine Kopie des Korans verbrennt und gegen eine irakische Flagge tritt.

Das irakische Außenministerium verurteilte die angebliche Koranverbrennung, sicherte aber den Schutz der dänischen Botschaft zu. Der Irak werde „nicht zulassen, dass sich das, was mit der Botschaft des Königreichs Schweden passiert ist, wiederholt“.

Iranischer Führer fordert Auslieferung

Der Oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, erklärte, dass Menschen, die den Koran entweihten, mit der „schwersten Strafe“ rechnen müssten, und Schweden müsse „gegen die muslimische Welt kämpferisch vorgehen“ und die Verantwortlichen unterstützen. Khamenei forderte von Schweden die Auslieferung an islamische Länder.

Iran hatte zuvor den dänischen Botschafter einbestellt, um gegen die angebliche Koranverbrennung zu protestieren. Der dänische Außenminister Lars Lokke Rasmussen nannte die Demonstration einer kleinen Gruppe in Kopenhagen „dumm“. „Es ist eine beschämende Tat, die Religion anderer zu missachten“, sagte er dem dänischen Sender DR. Dies gilt sowohl für die Verbrennung von Koranen als auch für andere religiöse Symbole.