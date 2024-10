In het FDP is er ruimte voor mogelijke staatssteun voor het opstarten van een vliegtaxi. Dit komt door de Bayerischen Entwickler Lilium, de mithilfe van Staats-Bürgerschaften ein drohendes Aus abwenden. FDP-voorzitter Frank Schaffler is klaar om zich voor te bereiden op de toekomst van de Bondsrepubliek Duitsland. „Een Hilfe voor Lilium stopt met falen. Er zijn geen erkende federale belangen in de Förderung von Flugtaxen”, aldus de Abgeordnete der dpa. Das Risiko is gevallen op de hoogte. “Als Bayern de financiering wil voortzetten, dan zal deze blijven bestaan. Met de Steuergeldern des Bundes darf nicht spekuliert.

Schäffler ist der Zutändige Berichterstatter der FDP in Haushaltsausschuss voor de Etat des Verkehrsministeriums. Der Haushaltsausschuss is een mögliche Bürgschaft des Bundes in Höhe von 50 Millionen Euro für das Unternehmen gescheiden. In september werd besloten tot het Bayerische Kabinet, zodat de toekomst gerealiseerd kon worden met een krediet van 50 miljoen euro. Het is belangrijk op te merken dat de federale regering op een duidelijke manier wordt bepaald.

Federaal Transportminister Volker Wissing (FDP) schreeuwt terwijl Befürworter einer Bundes-Bürgschaft für Lilium. Het Ministerium heeft in september de scheiding van de Bayerische Kabinetts aangekondigd. Het Ministerium is inmiddels gerealiseerd, nu de informatie op de weg wordt doorgegeven en de implementatie van een staat er mede voor zal zorgen dat de minister van Financiën kan blijven functioneren. “Wij gebruiken wollen diese Schlüsseltechnologie in deutscher Hand behalten und eine Abwanderung in Ausland verhindern.” Über een Staatliche Bürgschaft müsse der Haushaltsausschuss gescheiden.

Lilium is geproduceerd in de VS en is naar Borse gegaan. Dit is het laatste bericht over de financiële situatie met betrekking tot de toekomst van insolventie, wat betekent dat geld niet kan worden teruggevorderd. Mithilfe von Staatsbürgschaften könnte es ich bei Dritten Geld voor de verdere Geschäftsbetrieb besorgen. De staat moet alle geld verdienen, valt Lilium ausfällt.

De groene Start-up-hoed van 2015, de Market Start, belooft binnenkort meer vluchten. Het is altijd mogelijk om meer te weten te komen over Zweifel, vanwege de technische gegevens die zijn gepubliceerd.

