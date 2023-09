Der Bürgermeister von Ottawa, Mark Sutcliffe, bezeichnete die Schießerei am Samstagabend, bei der vor einer Hochzeitsfeier im Süden Ottawas zwei Menschen starben und sechs verletzt wurden, als „schockierend“ und argumentierte, dass dies seine Bemühungen untermauere, mehr Polizeiressourcen für die Bekämpfung von Waffenkriminalität bereitzustellen.

„Es ist sehr besorgniserregend und ehrlich gesagt schockierend, wenn man von einer Schießerei dieser Art im Süden von Ottawa hört“, sagte er am Montag in einem Interview. „Meine Gedanken sind bei allen Bewohnern dieser Gegend. Es muss für sie sehr, sehr beunruhigend gewesen sein, von diesem Ereignis zu hören.“

Die Polizei machte am Montag keine weiteren Angaben zu der Schießerei, außer dass die Ermittler weiterhin allen Hinweisen nachgehen und jeden mit Hinweisen auffordern würden, sich zu melden. Bis Sonntag gaben sie bekannt, dass es bei der Schießerei, die sich vor dem Infinity Convention Center am Gibford Drive im Stadtteil Uplands ereignete, keine Festnahmen gab.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Morden um Ottawas 11. und 12. Morde in diesem Jahr. Sutcliffe sagte, Ottawa bleibe eine sichere Stadt und solche Gewalt sei selten. Laut den neuesten Daten, die von Statistics Canada für das Jahr 2022 veröffentlicht wurden, hatte Ottawa den sechstniedrigsten Kriminalitätsschwereindex von 35 Metropolregionen in Kanada.

Aber Sutcliffe sagte, die Bewohner hätten wiederholt Bedenken hinsichtlich der Sicherheit geäußert.

„Ottawa ist relativ gesehen ein sehr, sehr sicherer Ort zum Leben, aber jedes Ereignis wie dieses ist zutiefst beunruhigend und selbst ein Ereignis ist ein Ereignis zu viel“, sagte er. „Deshalb müssen wir mehr Ressourcen dafür bereitstellen und einen größeren Teil des Polizeibudgets für den Kampf gegen Waffen und Banden in unserer Stadt verwenden.“

Die Polizei von Ottawa wird auf der nächsten Sitzung des Polizeidienstausschusses am Donnerstag über den aktuellen Stand der Haushaltsvorbereitung für 2024 berichten. Sie haben bereits Umfrage- und Konsultationsergebnisse veröffentlicht, die ihrer Meinung nach darauf hindeuten, dass die meisten Einwohner eine stärkere Polizeipräsenz in der Stadt wünschen.

Bei der Sitzung im letzten Monat schlug stellvertretender Chef Steve Bell vor, bis 2026 75 weitere Beamtenstellen zu schaffen.

Bandenverbindung wird noch geprüft

Die Polizei hat nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Schießerei eine Bandenverbindung besteht, schließt dies jedoch nicht aus und teilte CBC mit, dass „alle Ermittlungsaspekte geprüft werden“.

Irvin Waller, emeritierter Professor für Kriminologie an der Universität Ottawa, sagte, die Schießerei am Samstag zeige, dass wir uns „viel mehr Sorgen“ darüber machen müssen, wie wir die Gewalt in der gesamten Provinz bekämpfen können.

„Dies erfordert Maßnahmen auf Provinzebene“, sagte er. „Ja, es erfordert Maßnahmen in Ottawa. Wir haben jedes Jahr eine konstante Zahl von Morden, seit einiger Zeit zwischen 10 und 20, wobei vielleicht die Hälfte davon mit Straßenbanden in Verbindung gebracht wird.“

Waller sagte, es sei besonders traurig, weil „wir wissen, was zu tun ist“, da es Straßenaufklärungsprogramme gibt, die durch Studien unterstützt werden und die Kriminalität reduzieren. Er sagte, die Polizei spiele zwar eine Rolle, sei aber nicht der einzige oder sogar der beste Weg, Tötungsdelikte zu reduzieren.

„Wir haben sicherlich nicht die Dinge getan, von denen bekannt ist, dass sie sie aufhalten könnten“, sagte er. „Und ich denke, es ist Zeit für eine Stadt wie Ottawa, die so stolz auf ihre Sicherheit ist – und in der uns Vorfälle dieser Art wirklich Angst machen –, dass es Zeit für eine klare, intelligente Politik ist, die auf einer guten Diagnose basiert und von den Dingen inspiriert ist.“ das hat funktioniert.“