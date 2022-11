Bürgermeister von London fordert Zensur — RT World News

Sadiq Khan hat sich gegen die Wiederherstellung des Zugangs des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu sozialen Medien ausgesprochen

Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, ist so beunruhigt über die Wiedereinsetzung von Donald Trumps Konto durch Twitter, dass er eine zunehmende Zensur in den sozialen Medien gefordert und vom ehemaligen Präsidenten die Unterzeichnung eines Abkommens gefordert hat „Verbindlicher Verhaltenskodex“.

„Die Rückkehr von Donald Trump zu Twitter zeigt, warum wir dringend eine neue Regulierung der sozialen Medien und der Online-Sprache brauchen.“ Khan getwittert am Sonntag. „Meinungsfreiheit ist lebenswichtig, aber sie muss gegen die Sicherheit anderer Menschen abgewogen werden, um unsere Demokratie und Gesellschaft zu schützen.“

Elon Musk, CEO des Milliardärs Tesla, der Twitter im vergangenen Monat im Rahmen einer 44-Milliarden-Dollar-Übernahme übernommen hatte, beendete am Samstag Trumps lange Verbannung von der Plattform. Der damalige Präsident wurde im Januar 2021 nach den Unruhen im US-Kapitol von Twitter und anderen großen Plattformen verbannt. Musk führte eine Twitter-Umfrage durch, in der Benutzer gefragt wurden, ob Trump zurückkehren darf. Die Umfrage zog mehr als 15 Millionen Stimmen an, von denen 51,8 % die Wiedereinstellung befürworteten.









Khan rief Trump an „ein gefährlicher, rechtsextremer Politiker, der eine Geschichte der Anstiftung zu Gewalt hat. Es darf ihm nicht gestattet werden, soziale Medien zu nutzen, um Hass zu predigen und die Politik der Spaltung weiter zu schüren.“ Er behauptete, der ehemalige Präsident habe Menschen Hassverbrechen ausgesetzt und „einen Versuch ermutigt, die demokratisch gewählte US-Regierung zu stürzen.“

„Wir wissen bereits, dass es wieder passieren könnte, wenn er zurück darf.“ fügte der Bürgermeister hinzu. „Er sollte keinen Zugang zu einer riesigen Plattform erhalten, um weiterhin Hass zu verbreiten und die Demokratie zu untergraben, ohne zumindest einen verbindlichen Verhaltenskodex zu unterzeichnen, der zu seiner sofortigen Absetzung führt, wenn er gebrochen wird.“

Trump sagte am Samstag, er tue es nicht „einen Grund sehen“ Twitter wieder zu nutzen, da er auf seiner eigenen Plattform Truth Social eine starke Fangemeinde aufgebaut hat.