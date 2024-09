Wie Gisèle Pelicot die Schuld nicht von den Männern nehmen will – und zur Ikone wird

Beim Prozess in Avignon gegen 51 Männer, die sie in bewusstloser Verfassung vergewaltigt haben sollen, tritt das Opfer nun bewusst aus dem Schatten in die Öffentlichkeit – und wird zur Ikone, die in Frankreich für lautstarke Debatten sorgt.