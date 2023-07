Andreas Bovenschulte regiert seit 2019 in Bremen. Das wird wohl auch in den kommenden Jahren so bleiben: Mit 49 von 86 Stimmen wurde der SPD-Politiker im Amt des Bürgermeisters bestätigt. Seine Koalition mit Grünen und Linken kann nun an die Arbeit gehen.

Rund siebeneinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Bremen ist die Regierungsbildung dort abgeschlossen. Der SPD-Politiker Andreas Bovenschulte wurde in der Bürgerschaft als Regierungschef bestätigt. Im ersten Wahlgang stimmten 49 der 86 anwesenden Abgeordneten für den 57-Jährigen – er erhielt eine Stimme mehr als die ihn unterstützende Dreiparteienkoalition aus SPD, Grünen und Linkspartei. 37 Parlamentarier stimmten gegen Bovenschulte.

Seit 2019 regiert Rot-Grün-Rot unter Oberbürgermeister Bovenschulte in Bremen. Nach der Bundestagswahl einigten sich die drei Parteien auf die Fortsetzung ihres Bündnisses, Parteitage stimmten am Wochenende dem Koalitionsvertrag zu. Im neu gewählten Landtag verfügen SPD, Grüne und Linke über 48 der 87 Sitze. Die für die Regierungsbildung erforderliche Mehrheit betrug 44. In einem gesonderten Wahlgang bestätigte der Landtag gemäß der Bremischen Verfassung die übrigen Mitglieder des Senats.

Senatoren bestätigt

Aus der Bundestagswahl am 14. Mai ging die SPD als klarer Sieger hervor und wurde stärkste Kraft. Im Bremer Landtag sind insgesamt sechs Parteien vertreten. Neben der SPD sind dies die CDU, die Grünen, die Linken, die FDP und das Bündnis Deutschland. Ihre Abgeordneten traten bei der Wahl als Vertreter der rechtspopulistischen Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW) an, die inzwischen den Zusammenschluss mit dem Bündnis Deutschland beschlossen hat.

Die heutige Sitzung, Mittwoch, war die zweite Sitzung des neuen Parlaments; Die konstituierende Sitzung hatte bereits letzte Woche stattgefunden. Zur Parlamentspräsidentin wurde die SPD-Politikerin Antje Grotheer gewählt. Traditionell hat die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht.

In der neuen Regierung stellt die SPD neben Bovenschulte vier Senatoren als Senatspräsident, Regierungschef und Kultursenator. Dies sind die ehemalige schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Özlem Ünsal für Bauwesen, Claudia Schilling als Wissenschafts- und Justizsenatorin, Sascha Aulepp für Kinder und Bildung und Ulrich Mäurer für Inneres und Sport.

Die Grünen und die Linken stellen jeweils zwei Senatoren. Björn Fecker ist Finanzsenator und Kathrin Moosdorf ist Senatorin für Klima, Umwelt und Wissenschaft in der Regierung der Grünen. Auf der linken Seite sind dies Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt und Senatorin Claudia Bernhard, zuständig für Gesundheit, Pflege, Frauen, Gleichberechtigung und Verbraucherschutz.