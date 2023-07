Regierung und Miliz beschuldigen sich gegenseitig, ein Wohngebiet bombardiert zu haben. Die afrikanische Friedensinitiative steht auf der Kippe.

BERLIN taz | Ein Luftangriff auf Zivilisten am Rande der sudanesischen Hauptstadt Khartum hat Dutzende Menschen getötet und die Sorge neu geschürt, dass der Krieg im Sudan unkontrolliert eskalieren könnte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Hauptstadtprovinz forderte ein mutmaßlicher Angriff der sudanesischen Luftwaffe auf ein Wohngebiet am nördlichen Stadtrand von Omdurman, Khartums Partnerstadt am Westufer des Nils, am Samstag 22 Todesopfer. Die örtlichen Behörden veröffentlichten Aufnahmen der Leichen, von denen einige in Stücke gerissen waren. Die das Gebiet kontrollierende Aufständischenmiliz RSF (Rapid Support Forces) sprach von 31 Toten und vielen Verletzten sowie „schweren Schäden an Häusern“.

Die sudanesischen Regierungstruppen bestritten, dass die Luftwaffe am Samstag Angriffe in Omdurman geflogen habe. In Wirklichkeit, so behaupteten sie, habe die RSF Artillerie auf einen Überflug der Luftwaffe abgefeuert. Doch Augenzeugen bestätigten den Luftangriff gegenüber dem britischen Sender BBC und anderen Medien. Zuvor waren bereits mehrere Luftangriffe in Omdurman, unter anderem auf einen RSF-Stützpunkt und das Funkgebäude der Stadt, sowie Flugabwehrfeuer gemeldet worden.

UN-Generalsekretär António Guterres warnte am Samstagabend in New York, der Sudan stehe „am Rande eines totalen Bürgerkriegs“, der die gesamte Region destabilisieren könnte.

Eigentlich hatte die ostafrikanische Regionalgemeinschaft Igad (Zwischenstaatliche Entwicklungsbehörde), die die Staaten am Horn von Afrika vereint, am Montag zu einer Sudan-Friedenskonferenz in die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba eingeladen. Sowohl Sudans Staats- und Armeechef Abdelfattah al-Burhan als auch RSF-Chef Mohamed Hamdan Daglo, bekannt als Hametti, waren zu der Eröffnungssitzung eingeladen, die am 19. Juni von einer Runde der Igad-Außenminister beschlossen wurde.

Direkte Gespräche zwischen Regierung und RSF scheitern

Doch Burhan weigerte sich, daran teilzunehmen. Er bevorzugt die arabische Vermittlung – wenn überhaupt – und die RSF verlangte zunächst die Zusendung der Tagesordnung, bevor sie eine Zusage machte. Die Staatsoberhäupter aus Äthiopien, Dschibuti, Kenia und dem Südsudan, die als Igads „Sudan-Quartett“ im Auftrag der Afrikanischen Union den Sudan-Friedensprozess unter Kenias Führung auf die Beine stellen sollen, bleiben am Montag voraussichtlich unter sich.

Ziel der afrikanischen Initiative ist es, direkte Gespräche zwischen Burhan und Hametti zu initiieren und eine Entmilitarisierung Khartums zu erreichen, die ausländischen Vermittlern die Reise in die sudanesische Hauptstadt ermöglicht. Es ist unwahrscheinlich, dass Burhan dies unterstützen wird, bis es ihm gelungen ist, die RSF vollständig aus Khartum zu vertreiben.

In den letzten Tagen wurde berichtet, dass die RSF im Begriff ist, sich aus Khartum in Richtung Darfur zurückzuziehen, da die sudanesische Regierungsarmee auf militärische Hilfe aus Ägypten und der Türkei wartet. Wenn die Armee die Kontrolle über Khartum übernimmt, könnte die RSF ihrerseits die Kontrolle über die ehemalige Bürgerkriegsregion, aus der Hametti stammt, festigen. Der Sudan wäre dann de facto geteilt.

In den letzten Wochen haben Berichte über Massaker und Massenvertreibungen durch die RSF in Darfur internationale Empörung ausgelöst.