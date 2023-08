Lübeck. Die Bürgerinitiative Rettet Lübeck (Birl) will wegen der Umnutzung des Buddenbrookhauses Klage beim Verwaltungsgericht Schleswig einreichen. Ihr geht es um die Rettung des historischen Kellers im Gebäude Mengstraße 6. Nach dem ursprünglichen Plan soll ein Teil des Gewölbes aus dem 13. Jahrhundert für ein Treppenhaus durchbrochen werden. Obwohl das Projekt aufgrund eines Bürgerbeschlusses derzeit auf Eis liegt, will Birl vorbeugende Maßnahmen ergreifen.

„Der Durchbruch in den Keller ist nicht verantwortbar“, sagt Roland Vorkamp von der Birl. Das Projekt würde den wichtigsten Teil des Tresors zerstören. Die Initiative hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Denkmalschutzgenehmigung. Der Umbau sei zudem schlecht geplant und von der Stadt schlecht kommuniziert worden. Laut Birl sollte der Keller repariert und ansonsten in Ruhe gelassen werden. „Man sollte ihn in Würde alt werden lassen.“ Als Veranstaltungsfläche ist es nicht geeignet. Allein der Eintrag von Atemluft würde das Klima im Keller beeinträchtigen.

Birl verweist auf das Environmental Appeals Act

Bisher war in Denkmalschutzangelegenheiten nur die Stadt klageberechtigt. Allerdings verweist Birl auf das Umweltrechtsbehelfsgesetz (UmwRG), das auch den Denkmalschutz einschließt. Auf dieser Grundlage können Sie eine Klage einreichen. Seit dem 31. März 2023 ist der Birl vom Kieler Umweltministerium als Umweltverein anerkannt. „Wir haben den gleichen Status wie BUND oder Nabu“, sagt Vorkamp. Nun will die Initiative schnellstmöglich das Verwaltungsgericht einschalten.

Birl engagiert sich für den Bau des notwendigen Treppenhauses für das Museum an der Rückseite des Gebäudes. Der dafür erforderliche Flächenbedarf ist so gering, dass die Bewohner nicht gestört werden. Allerdings müssen sie zustimmen. Mit Blick auf einen möglichen Förderausfall sagt Vorkamp, ​​dass die Planungsänderung nur marginal sei.

Roland Vorkamp (Birl) kämpft für den vollständigen Erhalt des historischen Gewölbekellers. © Quelle: Josephine von Zastrow

Lindenau sieht keine Grundlage für Klagen

Bürgermeister Jan Lindenau glaubt nicht, dass Birl klagen kann. Eine Klage sei nicht zulässig, „da es sich bei der Bau-/Denkmalschutzgenehmigung nicht um einen nach dem UmwRG klagefähigen Genehmigungsbeschluss handelt.“ Nach dem UmwRG steht Birl das Recht zu, Rechtsbehelfe, insbesondere gegen Genehmigungsbeschlüsse, einzulegen für größere Bauvorhaben, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfordern“, schreibt er auf Anfrage von LN. Dies ist beim Buddenbrookhaus nicht der Fall.

Auch CDU, Grüne und Unabhängige Volt machten sich bei der jüngsten Sitzung des Lübecker Hauptausschusses für den Erhalt des Kellers stark. In der Debatte ging es darum, ob und wie die 19 Millionen Euro Fördergelder vom Staat eingespart werden könnten. Die schleswig-holsteinische Investitionsbank hatte in einem Schreiben deutlich gemacht, dass die Entscheidung der Bürger, die ursprüngliche Planung zugunsten des Kellers zu ändern, die Förderung gefährden würde. Das Management sollte schnellstmöglich Stellung beziehen.

Eine Mehrheit einigte sich am Donnerstagabend auf einen Kompromiss: Die Investmentbank soll aufgefordert werden, die Frist bis zum 30. November zu verlängern. Bis dahin soll Bürgermeister Jan Lindenau prüfen, ob und wo eine förderungswürdige Treppe umgesetzt werden kann.

Wenig Euphorie nach Kompromiss

„Eine klare Positionierung des Buddenbrookhauses hätte ich mir anders vorgestellt“, sagte Lindenau nach der Sitzung. „Trotzdem werden wir als Stadt alles versuchen, mit dem Land eine gute Lösung zu finden und das Projekt zu retten.“ Die SPD enthielt sich der Stimme. Trotz des Kompromisses sieht Fraktionschef Peter Petereit weiterhin die Gefahr, dass das Land die Förderzusage zurückzieht.

„Wir appellieren an die schwarz-grüne Landesregierung, am Buddenbrookhaus keine voreiligen Tatsachen zu Lasten der Stadt zu machen“, sagt FDP-Fraktionschef Thorsten Fürter. „Schließlich sind die Gründe, die jetzt die Finanzierung gefährden, zu einem großen Teil auf Entscheidungen der eigenen Parteifreunde in Lübeck zurückzuführen.“ Es könnte daher sein, dass die Politik im November erneut entscheiden muss, ob sie die Förderung oder den Erhalt des Kellers will.

Birl: 1975 gegründet Zur Förderung des Denkmalschutzes wurde 1975 die Bürgerinitiative Rettet Lübeck (Birl) gegründet. Damals wurden 14 historische Altstadthäuser abgerissen. Laut Satzung setzt sich die Birl für den Erhalt statt für den Abriss ein. Bei Sanierungen müssen die Belange des Denkmalschutzes Vorrang haben. Der Birl fordert Mitsprache und Beteiligung bei allen Planungs- und Bauvorhaben, die die Altstadt betreffen. Mittlerweile hat das Birl seinen Radius über die Altstadtinsel hinaus erweitert. Der Vorstand des Vereins arbeitet ehrenamtlich. Der Birl ist politisch unabhängig.

„Es darf nicht in das Denkmal eingegriffen werden, sondern es sollte in das geplante Nutzungskonzept eingegriffen werden“, sagt Wolfgang Neskovic, ehemaliger Bundesrichter und Vorsitzender der Fraktion 21 in der Bürgerschaft bis zur Kommunalwahl. „Vor diesem Hintergrund wäre es unverständlich, wenn die Förderer weiterhin darauf bestehen würden, dass die Förderfähigkeit nur dann gewährleistet ist, wenn das bestehende Nutzungskonzept – ohne Änderungen – umgesetzt wird.“ Dass die 19 Millionen Euro des Landes nur deswegen fließen, ist unvorstellbar, denn das Museum muss über einen Veranstaltungsraum, eine Toilette und eine Garderobe im Keller verfügen.

