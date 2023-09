In seinem Leben sei er zeitweise auch arbeiten gegangen, erzählt der 37-jährige Bürgergeldempfänger Archii in der RTL Zwei-Doku „Armes Deutschland“. Als Kellner habe er damals „wirklich gutes Geld verdient“.

Aber jetzt hat er keine Zeit mehr dafür.

„Um ehrlich zu sein, hätte ich im Moment keine Möglichkeit, Vollzeit zu arbeiten“, sagt Archii. Derzeit hat er drei kleine Kinder, die „sehr viel Aufmerksamkeit“ brauchen. „Das kann ich meiner Frau nicht antun. „Man braucht viel Geduld und Kraft.“

Archii stehen monatlich 1.620 Euro zur Verfügung

In der Dokumentation scheint sich Archii kaum darüber im Klaren zu sein, dass man auch Geld braucht, um Kinder großzuziehen. Er ist ein echter Familienvater und „kümmert sich nicht mehr darum“. Er will nicht mehr „für andere arbeiten“, weil er „sein Leben selbst in die Hand nehmen“ will.

Diesen Unternehmergeist gibt er auch an seine Kinder weiter. Seine drei und vier Jahre alten Söhne entschieden selbst, wann sie spielen wollten. Sie mussten nicht mehr in die Kita gehen – dort herrschte „Stress“.

Archii: „Sie werfen ihr Leben weg!“

Warum andere ihr ganzes Leben lang arbeiten, sei ihm ein Rätsel, sagt Archii. „Sie verkaufen“, sagt er. „Meiner Meinung nach verkaufen sie ihre Seele. Sie werfen ihr Leben weg!“

Menschen, die solche Dinge tun, erkennen einfach nicht, dass sie „Maschinen“ sind, die „jemanden anderen bereichern“.

Im Leben geht es nicht um Geld, sondern um Familie, darum, „gute Menschen um sich zu haben“ und „gutes Essen“ zu genießen.