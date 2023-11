Bürgergeld, ÖPNV, Google: Dat is hetzelfde in december | rbb24

rbb24 rbb|24 Panorama

Quelle: dpa/rbb

Bürgergeld, OPNV, Google

29.11.23 | 07:03 Uhr

Deze maand ontvangen wij het geld van onze burgers en ons plan voor de Europese Unie. In Berlijn zijn er enkele S-Bahn-lijnen met meer informatie of verdere informatie en Google om aktetassen te vinden. Die Änderungen im Überblick.

Deze maand, 2023, ontvangen wij uw eerste burgerbetaling voor 2024: De regels worden gedurende 12,2 jaar in rekening gebracht. Voor alle kosten die daarmee gemoeid zijn, een burgervergoeding van 61 euro met een minimumbetaling van 563 euro. Die Auszahlung is 29. December 2023 stattfinden.

Nebenkostenabrechnung 2022 en het einde van de energiepreisbremsen

Sinds 31 december 2023 moeten we wachten tot 31 december 2023 op de verlenging van de kosten voor 2022. Houdt u niet van vers eten, aarzel dan niet om meer tijd vrij te maken voor uw maaltijd. Ook de hogere energiekosten voor gas en elektra zijn mogelijk waardoor ook de kostenbesparing met een aanvullende installatie mogelijk is.

Op 24 november zal de federale minister van Financiën Christian Lindner geïnformeerd worden dat de huidige staat van elektriciteit en brandstof op 31 november beschikbaar zal zijn. Deze maand zullen we (tagesschau.de) sollen openen – en zullen we meer geld hebben als we geplant zijn. De achtergrond is de Haushaltsurteil des Bundesverfasungsgerichts. Als het de Absenkung der Netzentgelte betreft, is dat niet duidelijk.

Fahrplanwechsel 2023/2024 im ÖPNV in Berlijn en Brandenburg

Am 10. December 2023 findet der europeweite Fahrplanwechsel statt. Berlijn en Brandenburg zijn ook goed bereikbaar met regionaal verkeer, S-Bahn en busvervoer.

Dus sinds 10. December van de nieuwe Halt Potsdam-Pirschheide am Berliner Außenring in Betrieb. Zowel de lijnen RB33 Potsdam – Beelitz Stadt – Jüterbog als RB37 Berlin-Wannsee – Beelitz Stadt worden nu tijdens de vakantie gebruikt.

Veel succes met de S-Bahn, nieuwe lijn „PlusBus“.

Op de Berliner S-Bahn-lijn S1 wordt de hoofdstad van de Einsatz von Acht-Wagen-Zügen anstelle von Sechs-Wagen-Zügen vanaf deze maand versterkt. Ebenso, de Takt der S1 en der S5 in de Hauptverkehrszeiten werden versterkt. Uitbreidingen en ervaringen van de Angebots bevinden zich op de lijnen S3, S26, S85.

Vanaf Dezember maakt u met een nieuwe „PlusBus Oberhavel-Barnim“ (lijn 825) Oranienburg verbinding met Wandlitz en Bernau, en met een directe verbinding tussen de steden.

Infotag voor Zuzügler Die Prignitz op de sonde Ik zie altijd meer van het land. Maar wie woont en werkt er in een klein stadje in Wittenberge? Im Rahmen der Brandenburger Zuzugswochen kon interessant een dag lang de stad verkennen. Von Björn Haase-Wendt

Google löscht ab Dezember inaktive Konten

Google is deze maand gratis, dat al 48 maanden niet meer wordt gebruikt, evenals extra e-mails, foto’s en documenten. Betrokken gebruikers moeten contact met ons opnemen voor aanvullende informatie, waarbij ook een extra e-mailadres kan worden vermeld. Kom met informatie over dezelfde informatie, e-mails van Gmail, alle agenda-items en documenten van Google Drive, Documenten en Workspace, evenals fotoback-ups.

Regelgeving voor wijn en wijn zelf

Vanaf 8 december 2023, met een winters en winters seizoen, was het in onze tijd om van wijn te genieten. Dan ontvangt u een nieuwe EU-verordening in Kraftpapier, waarmee u een nieuwe wijn- en wijnkaart krijgt.

Verzenden: rbb24 Inforadio, 01.12.2023, 8.00 uur

Artikel in mobiel Angebot lesen

Vorfalle in Berlijn Mutmaßlicher Vergewaltiger und Gewalttäter in Berlijn gefasst Bis zu sechs Zentimeter Schnee Wetterdienst waarschuwt verder voor Glätte in Berlijn en Brandenburg Berlijn-Gropiusstadt Leuke tijden Met vriendelijke groeten na Sturz aus fünftem Stock eines Hochhauses Protest tegen de federale regering Viele Apotheken zijn verkrijgbaar bij Mittwoch geschlossen Berlijn 82 jaar ongevallen na een ongeval in Heiligensee Discussie binnen de CDU Wegner is trots op Merz-Rüffel auf Reform der Schuldenbremse Konzertkritiek | Madonna in Berlijn Werkschau een Popkonigin Openbaar vervoer met S-Bahn en bussen RE1-Züge zwischen Berlin en Fürstenwalde gedaald bis Freitag aus Bürgergeld, OPNV, Google Dat is in december anders Geen speciale behandeling Berliner SPD-Fraktion promoot Strategie für Schulbesuch von Flüchtlingskintern #Wiegehtesuns | Notfallseelsorgerin ‘Ik kan mensen helpen die niets van de ramp weten’ Pas door de Kälte Was in de winter tijdens het sporten op het strand Persoonlijkniet BVG reduceert het aantal van 44 buslijnen dat plaatsvindt Nahverkehr in Berlijn S- en U-Bahn-diensten in Duitsland met meer reparaties, transport en transport Bund-Förderung in Gefahr? Woidke heeft een korte brief geschreven aan de Scholz Sorge van PCK-Raffinerie Staatsschutz ermittelt Einbrecher hinterlassen antisemitische Schmierereien in Lichtenberger Kneipe Gemeindentscheid Flugplatz Schwarzheide-Schipkau zo snel mogelijk Champions League Schwierige première voor Union-Trainer Bjelica in Braga Görlitzer Park en Leopoldplatz Schwarz-Rot plant 30 miljoen euro voor veiligheidsmaatregelen in parken Handbal Europese Liga Füchse Berlijn belegert souverän in Chambery Für Geflüchtete in Berlijn Senaat Power Weg voor nieuwe containerontvangst op Tempelhofer Feld Zie het op kantoor Albrecht Broemme coördineert de vluchtmogelijkheden van Berlijn Handbal Bob Hanning is van plan zijn training in Potsdam voort te zetten Hotel en hostel Zimmer Berlijn droogt Verlust von tausenden Unterkunftsplätzen für Geflüchtete Technisch defect ICE uit Berlijn nadat Keulen was gestrand in Saksen-Anhalt Vorfalle in Berlijn Mann nach Drohungen gegen Polizei bei pro-palästinensischen Demos verhaftet Verstoß tegen Naturschutz Dutzende Bäume am Müggelsee gefällt – Anklage erhoben Bestattungsgesetz De Berlijnse Senaat zal Wartefrist für Beisetzungen afschaffen Bislang onder 200 vluchten in november Bij de grenscontroles staat de naam van de Brandenburgse minister van Binnenlandse Zaken Stübgen Wirkung Aktuelle Zahlen Antisemitische Vorfälle in Berlijn erreichen Höchststand Beslissing van de Senaat Enkele Berliner Wahrzeichen werden gedurende de nacht opgevangen Onder de andere in Fürstenwalde en Seelow Brandenburg heeft 17 nieuwe Familienzentren Bokser Nina Meinke Vom Dachboden zum kampioen Berlijn-Marzahn Nach Einbruch bei Seniorin – Neffe tot in seiner Wohnung gefunden Hass gegenüber Jüdinnen en Joden Wie zegt sich Antisemitismus an Berliner Hochschulen Kijk onder de panelen Wie verbindt „Agri-PV“ Landwirtschaft en Solarparken Brandenburg Landessportbund zegt „geirriteerd“ te zijn door de regelgeving van de Landesrechnungshofs Besitz, Konsum, Bezug Het is zonde dat er een einde komt aan het cannabisgebruik Winterbrunch in de regio Glatte Straßen fuhren zu „Unfällen im Minutentakt“ Fragen en Antworten Wij zijn verantwoordelijk voor de Winterdienst Hoppegarten (Märkisch-Oderland) Kassier Dieb klemt haar hand in de kassa en wordt weggegooid Luckenwalde (Teltow-Fläming) Zwölf Menschen bei Hausbrand evacueert – een Verletzter Tariefconflict in open dienst Geniet van uw vrije tijd en ervaring in Berlijn op een „Bildungsstreiktag“ Knap 30 euro Günstigeres Deutschlandticket für Studierende soll 2024 kommen Bertelsmann-studie Bouw van Kita-Plätze en Hunderte Erzieher fehlen in de regio Prenzlau (Uckermark) Notarzt bei Einsatz von Patiënten bewusstlos geschlagen Schmergow (Potsdam-Mittelmark) Wenn een Kita zur Dauerbaustelle wird Datumauswertung Brandenburg stelt vaak zonne-indelingen voor in de Landschaft Solidaritätsabend in het Berliner Ensemble Mendelssohn maakt Tote Hosen belachelijk Wirtschaftsausschuss Stromnetz Berlin staat voor een kwart miljard open voor de energietransitie Jaarverslag Brandenburger Landesrechnungshof bekritiseert schuldenbeheer Langzaam in Innenausschuss Berliner Polizei houdt zich niet bezig met het beschermen van rechten. Gevallen kein politiekes Motiv Löwen, Tiger & Co. Brandenburg zal Haltung gefährlicher Tiere verbieden