Bürgergeld: Leben im Konjunktiv (nd-aktuell.de)

Lebensmittel als rares Gut: Unter dem Hashtag #ichbinarmutsbattered lesen Sie über die Bedürfnisse und Lebenswirklichkeiten armer Menschen in Deutschland. Foto: dpa | Henrik Schmidt

89 Prozent der Langzeitarbeitslosen finden eine Anhebung des Hartz-IV-Satzes „eher gut“ bis „sehr gut“. 65 Prozent der Befragten glauben, dass viele Hartz-IV-Empfänger das System nutzen und immerhin 22 Prozent sind davon überzeugt, dass ein Verzicht auf Sanktionen nicht richtig ist. Weitere 22 Prozent sind bei der Frage unentschlossen.

Das sind die Zahlen einer Umfrage des Instituts InWIS der Ruhr-Universität Bochum, die im Frühjahr 2022 in acht Jobcentern in Nordrhein-Westfalen durchgeführt und im August im Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung veröffentlicht wurde. Zunächst einmal zeigen die Daten nur, dass es keine Arbeitslosen gibt. Diejenigen, die seit mehreren Jahren Hartz IV erhalten, sind entgegen aller Vorurteile eine heterogene Gruppe.

Als nächstes muss man erkennen, dass solche Umfragen viel über den Status quo und wenig über die Bedürfnisse der Menschen aussagen. Wenn die Frage lautet: Wie stehen Sie zur Erhöhung des Hartz-IV-Satzes? Dann ist es logisch, dass fast alle (89 Prozent) die Erhöhung um 53 Euro begrüßen. Wird diese allgemeine Aufforderung zu mehr Geld sinnvoller, außer dass das aktuelle Geld nicht ausreicht? Natürlich nicht.

Solche Erhebungen sind daher mit Vorsicht zu genießen. Was wäre die Antwort, wenn die Frage laute: Regelsätze um 53 Euro oder um 200 Euro erhöhen? Eine Leitfrage. Sie macht jedoch deutlich, dass häufig ein vorgegebener Deutungsrahmen verwendet wird, der mehr über die Absichten des Fragestellers verrät, als dass er tatsächlich etwas Relevantes über die Bedürfnisse des untersuchten Personenkreises aussagt.

Daraus lässt sich aber etwas anderes ablesen: Die Menschen, die in der aktuellen Situation von der Politik im Stich gelassen werden, setzen sich für ein Leben im Konjunktiv ein. Dort hätte Du willst mehr Geld, aber du hast es nicht. Dort möchten man fährt gerne in den urlaub oder zahlt die erhöhten energiepreise oder schafft es sogar bis zum ende des monats zu essen – aber nichts da. Hätte, würde, könnte als Lebensprinzip. Apropos Würde: Die ist gar nicht so einfach zu bewahren, wenn es um Fragen des alltäglichen Bedarfs geht.

In ihrer Lebenswirklichkeit träumen und hoffen die von Armut Betroffenen, denn der Alltag als armer Mensch in Zeiten multipler Krisen besteht allzu oft aus schlechter Bewältigung und sozialem Rückzug. Zu offensive Pläne werden vom Schicksal bestraft, so wenig haben sie mit der Realität armer Menschen zu tun.

Die Angst vor dem weiteren Abstieg, die sich in die Körper und Erinnerungen und auch in den Alltag der von Armut Betroffenen eingeschrieben hat, bleibt oft stark. Bis einige sich aus Angst vor Enttäuschungen ihre Träume und Hoffnungen verbieten. Jede Bewegung des Weltrückzugs ist zweifach zu verstehen: Einerseits wird der Aktionsradius reduziert, aber auch der innere Radius, der der Gedankenwelt, wird begrenzt – und damit die Erlaubnis zur Teilhabe in der sozialen Welt und ihre praktischen Fragen.

Denkt man auch an diesen unteren Teil des Eisbergs der Armut, wird klar: Natürlich wollen die Betroffenen eine Verbesserung um 53 Euro haben. Natürlich bewerten die Armutsbetroffenen die leichte Verbesserung positiv, gerade weil sich der Würgegriff des Sozialstaats lockert. Minimal, aber es macht gleich wieder Hoffnung. Was, wenn ich diesen Monat wie die anderen Monate davor schaffe?

Dieses Versprechen der einfachen Verbesserung schafft jedoch noch keinen grundsätzlich zufriedenen Menschen. Bürgergeld in seiner jetzigen Form ist, was es ist: etwas weniger Scheiße als früher. Dazu genügt es, in den sozialen Netzwerken dem Hashtag #ichbinarmutsaffected zu folgen, um mit den Nöten und Lebenswirklichkeiten armer Menschen konfrontiert zu werden: Lebensmittel als knappes Gut, Strompreiserhöhungen, abgesagte Weihnachtsfeiern – das sind Lebenswirklichkeiten, die unsere Politik produziert. Ob unter dem Label Hartz IV oder unter seiner vermeintlich progressiven Alternative, dem Bürgergeld.