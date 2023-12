Bündnis Sahra Wagenknecht: Nieuwe Wagenknecht-Partei eindigt januari eerste partij abhalten

De nieuwe „Bündnis Sahra Wagenknecht“ zal op 27 januari in Berlijn beschikbaar zijn voor meer informatie bij ZEIT ONLINE Partij-label ontmoeten. Zuvor hatten auch der Spiegel hoe dan ook de Nachrichtenagentur dpa darüberberichtet. Zodat de nieuwe partijen in januari formeel worden geaccepteerd. Toen werden de eerste 400 Mitglieder aangeschaft. Wie de Spiegel boodschap zal het tijd zijn voor de tevredenheid van de nieuwe betrokken partijen.

Sahra Wagenknecht, die al jarenlang supporter was en lid van de partijleider van de Links in de Bondsdag, in oktober met nieuwe leden van de partijen. Derzeit bereitet der Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ die deelneemt aan een verenigde uitgavendafür.

„Siebenstellige Summe“ en uitgaven eingedingen

Penningmeester Ralph Suikat zei erover Süddeutschen Zeitung, dat er rekening werd gehouden met „in deze tijd een hele levenssom“. Er wordt gezegd: „Het geluid ontstond voor het eerst, waarna we een groot aantal feesten hadden met miljoenen weddenschappen. Omdat we gelukkig waren, zouden we nog steeds een lang leven hebben.“ Na veel geld te hebben uitgegeven, inclusief kleine zakelijke uitgaven, twee of meer euro.

De nieuwe partij zal in juni toetreden tot de Europese Unie en mogelijk tot de drie Landtagswahlen in Thüringen, Saksen en Brandenburg in 2024. Wagenknecht heeft zijn werk voorbereid, niet de leider van de nieuwe partijen.