De Austrittswelle bij de Führungsgremien der Grünen Jugend setzt sich fort – en ergreift nun Hamburg: Sechs von een Mitgliedern der Grünen Jugend in der Hanzestadt wollen ihre Posten räumen en de Partei verlassen, wie Landessprecher Berkay Gür ankündigte. „Nach gemeenschappelijke gesprekken waren te vinden in de Landesvorstand der Grünen Jugend Hamburg (…) keine geeinte Position finden“, samen met de mede-Sprecherin Lian Belgardt, die in de partij blijft. Belgardt und Gür sicherten zu, „weiterhin konstruktiv“ met de Partei zuammenarbeiten zu wollen. Zur Landesmitgliederversammlung Anfang November zal een „goede organisatie“ organiseren.

Allereerst zal binnenkort de voltallige Landesvorstand der Grünen Jugend in Sleeswijk-Holstein informatie sturen over de verstandhouding van de partij. Damit volgt een enkel schrijven van de federale regering van de Nachwuchsorganisatie: Dieser hatte am vergangen Mittwoch den Parteiaustritt erklärt. Anschließend trafen auch die Spitzen der Grünen Jugend in Beieren, Rijnland-Pfalz, Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen solche Entscheidungen.

De Bundesvorsitzenden der Grünen Jugend begründeten de Parteiaustritt with Ihrer Unzufriedenheit über das Regierungshandeln der Grünen in der Ampelcoalition. Zorgwekkend is dat de verdediging van de Groenen verantwoordelijk is voor het voortbestaan ​​van de Bundeswehr en de bescherming van het migratiebeleid. Dergelijke sociale politiek is van nature een schakelpartij van de betrokken mensen.

Dieser Artikel wordt later bijgewerkt.