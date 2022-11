Budapest erpresst Brüssel zur Freigabe von Milliarden – POLITICO

Viktor Orbán hat die EU als Geisel genommen und im Wesentlichen Milliarden als Gegenleistung für die Aufhebung von Vetos gegen alles von der Ukraine-Hilfe bis zu einem globalen Unternehmenssteuerabkommen gefordert.

Die Milliarden sind, so der ungarische Staatschef, EU-Gelder, die sein Land als EU-Mitglied verdient. Aber Brüssel hat sie wegen Bedenken über die Erosion demokratischer Werte in Budapest zurückgehalten und darauf bestanden, dass Ungarn zuerst eine Reihe von Änderungen vornimmt.

Jetzt bewegen sich beide Seiten auf eine Einigung zu: Die EU wird voraussichtlich bald das Geld freigeben, nachdem Ungarn versprochen hat, eine Reihe von Reformen zu verabschieden. Die Staats- und Regierungschefs der EU bestehen darauf, dass die Revisionen die schwindenden demokratischen Normen des Landes umkehren und das Geld des Blocks besser davor schützen werden, in korrupte Hände zu geraten. Budapest besteht darauf, dass es seine Zusage aufrichtig erfüllt.

Unausgesprochen bleibt ein wichtiger Faktor, der die Verhandlungen zu einem Abschluss führt: Orbán hat einige der dringendsten Initiativen der EU blockiert, darunter ein dringendes Hilfspaket in Höhe von 18 Milliarden Euro für die Ukraine und ein weltweites Abkommen zur Festlegung eines Mindestkörpersteuersatzes. Sein Schachzug? Bringen Sie Brüssel dazu, Budapests EU-Gelder zu übergeben.

„Das ist Erpressung, schlicht und einfach“, sagte ein EU-Diplomat.

Es geht um viel. In einem No-Deal-Szenario riskiert Brüssel, sein Gesicht zu verlieren, wenn es Kiew nicht die versprochene Hilfe oder ein von ihm verfochtenes globales Steuerabkommen liefern kann. EU-Beamte sind auch abgeneigt, die angeschlagene ungarische Wirtschaft über den Rand zu treiben – und wollen nicht als sich vertiefende Spaltung angesehen werden, während in der Nähe der Krieg tobt.

Die EU-Angelegenheitsminister werden am Freitag bei einem Treffen in Brüssel über Ungarns Rechtsstaatlichkeitsfragen diskutieren, und ihre Finanzkollegen werden offiziell mitbestimmen, ob das Geld am 6. Dezember freigegeben wird. Aber das Endergebnis scheint bereits vorgebacken.

„Sie haben Schachmatt gemacht“, sagte ein EU-Diplomat.

Es heizt auf

Brüssel und Budapest streiten seit Jahren über Ungarns demokratischen Rückschritt. Doch die Aussicht, den Zugang zu den Milliarden der EU zu verlieren, hat den schwelenden Kampf zum Siedepunkt gebracht.

Die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, möchte, dass die Regierung Orbán die Unabhängigkeit der Justiz stärkt und die Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung verbessert, und hat versucht, Zugeständnisse zu erpressen, indem sie 5,8 Milliarden Euro an Mitteln zur Wiederherstellung der Pandemie zurückhält und damit droht, 7,5 Milliarden Euro der regulären EU zu kürzen Mittel. Und nach Monaten des Widerstands ist Ungarn an den Verhandlungstisch gekommen, unfähig, die Lebensader der EU-Gelder inmitten einer kränkelnden Wirtschaft zu verlieren.

Die Fristen nähern sich in beiden Kämpfen.

Brüssel läuft die Zeit davon, Ungarns Anteil an den Wiederherstellungsgeldern zu genehmigen, und es wird erwartet, dass es bis Ende des Monats eine Entscheidung trifft. Unterdessen steht Orbán vor einer Samstagsfrist, um seine 17 versprochenen Reformen einzuhalten, oder er riskiert, einen Teil oder die gesamten 7,5 Milliarden Euro zu verlieren.

Ein Paketabkommen ist in Vorbereitung, wobei Budapest wahrscheinlich erst nach Abschluss seiner versprochenen Reformen, die die Kommission als Fortschritt präsentieren würde, Zugang zu seinen Wiederherstellungsgeldern erhält.

„Wir konnten die ungarische Regierung davon überzeugen, die Unabhängigkeit des Justizsystems zu stärken“, sagte ein EU-Beamter. „Dies ist nicht das Ende der Verhandlungen, aber dies ist ein bedeutender Schritt.“

Als Teil des sich abzeichnenden politischen Kompromisses wird wahrscheinlich auch die vorgeschlagene Aussetzung in Höhe von 7,5 Mrd .

Dennoch ist Orbáns erwarteter Sieg mit Risiken für den langjährigen ungarischen Tabellenführer verbunden. Budapests Obstruktionsverhalten hat Ungarn auf der europäischen Bühne isolierter denn je gemacht und das Vertrauen Brüssels in die ungarische Regierung ist auf einem historischen Tiefstand.

Unterdessen sagen Anti-Korruptions-Aktivisten, Orbáns Reformen seien unzureichend. Die Karriere des Premierministers, sagen Kritiker, hängt stark von der Verteilung von EU- und Staatsgeldern an Verbündete ab, was es unwahrscheinlich macht, dass er bedeutende Änderungen durchführt, die sein Patronagesystem gefährden. Außerdem sagen Experten, dass geplante Justizreformen einfach zu wenig und zu spät sind. Das bedeutet, dass weitere finanzielle Kämpfe mit der EU bevorstehen könnten.

Für EU-Führungskräfte bestehen ähnliche politische Risiken. Seit Jahren versprechen Persönlichkeiten wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, härter gegen Rechtsstaatsnachzügler vorzugehen. Milliarden gegen die Einwände des Europäischen Parlaments und zivilgesellschaftlicher Gruppen zu verteilen, wird die Menschen wahrscheinlich nicht davon überzeugen, dass sie es durchzieht.

Unter (Zeit-) Druck

Die Kommission muss Ungarns Aufbauplan bis Ende November genehmigen, um den EU-Ländern genügend Zeit zu geben, das Abkommen mit Budapest bis zum Jahresende zu billigen und abzuschließen. Das ist eine harte Frist, nach der Ungarn 70 Prozent der 5,8 Milliarden Euro an Zuschüssen verlieren würde.

Eine Entscheidung des Kollegiums der Kommissare, des kollektiven Entscheidungsgremiums der Kommission, hat sich um Wochen verzögert, ist aber laut EU-Beamten derzeit für den 30. November geplant.

Am selben Tag wird die Kommission voraussichtlich ihre Bewertung darüber vorlegen, ob Budapest seine 17 Reformverpflichtungen erfüllt hat, die es erfüllen muss, um den Zugang zu regulären EU-Mitteln in Höhe von 7,5 Milliarden Euro zu gewährleisten. Dieses Geld ist durch einen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus bedroht, der es der EU ermöglicht, die regulären Haushaltszahlungen zu kürzen, wenn die Gefahr besteht, dass das Geld gepfropft wird.

„Wir hoffen, dass sich die Europäische Kommission auf Fakten und nicht auf politische Meinungen konzentriert und den Umsetzungsprozess zum Nennwert bewertet, und wir hoffen wirklich, dass sich ein optimistisches Szenario durchsetzt“, sagte Tibor Navracsics, der für EU-Mittel zuständige ungarische Minister für regionale Entwicklung POLITICO am Donnerstag.

Das Europäische Parlament drängte die Kommission, ihren Rechtsstaatlichkeitsmechanismus gegen Ungarn einzusetzen, wobei die Abgeordneten in einer Bewertung schrieben, dass Orbán bisher nur eine Handvoll der 17 Bedingungen erfüllt habe. Es argumentierte, Brüssel sollte diesen Einfluss gegen Orbán nicht aufgeben.

„Wenn die Kommission das Geld an Viktor Orbán freigibt, wird Ursula von der Leyen persönlich dafür verantwortlich sein, Ungarn in einen Sumpf der Korruption zu verwandeln“, sagte Moritz Körner, ein deutscher Europaabgeordneter der liberalen Fraktion Renew Europe, am Donnerstag.

Ein mögliches Ergebnis ist, dass die Kommission vorschlagen wird, einige EU-Gelder aus Ungarn zurückzuhalten, aber nicht die vollen 7,5 Milliarden Euro. Es würde dann den Ball an die EU-Länder weitergeben, die bis zum 19. Dezember entscheiden müssen, ob sie Ungarn sanktionieren oder es vom Haken lassen – eine Entscheidung, die eine sogenannte qualifizierte Mehrheit erfordern würde, die mindestens 55 Prozent der EU-Länder und 65 umfasst Prozent der Bevölkerung des Blocks.

Länder, darunter die Niederlande und Dänemark, forderten die Kommission auf die eine oder andere Weise zu den 7,5 Milliarden Euro auf und bestanden darauf, dass sie kurz nach Ablauf der Frist vom 19.

Domino-Effekt

Der Moment der Wahrheit ist für den 6. Dezember angesetzt, wenn alle vier Elemente auf der Tagesordnung eines Treffens der EU-Finanzminister stehen.

Eine Mehrheit der EU-Länder muss Ungarns Aufbauplan unterstützen, damit es 5,8 Milliarden Euro an Zuschüssen erhalten kann. Sie werden auch entscheiden, ob reguläre EU-Gelder aus Budapest zurückgehalten werden.

Am selben Tag sollen die Minister einstimmig das 18-Milliarden-Euro-Hilfspaket für die Ukraine und die EU-Vorschriften zur Umsetzung eines globalen Unternehmenssteuerabkommens unterstützen, die beiden Akten, die Orbán als Geisel gehalten hat.

Die Abfolge der Tagesordnung des Treffens wird der Schlüssel sein, um sicherzustellen, dass die Chips sauber an ihren Platz fallen.

„Das ist wie Dominosteine“, sagte ein EU-Diplomat. „Es funktioniert nur, wenn alle Teile genau richtig ausgerichtet sind.“