Bud Light Seltzer heeft een probleem: mensen denken nog steeds dat er bier in de puntige seltzer zit.

Meer dan de helft van de duizenden mensen die Bud Light Seltzer ondervroeg, gelooft ten onrechte dat de alcoholische seltzer bier bevat, wat een zelf toegegeven probleem is voor het drie jaar oude merk omdat het een “barrière vormt voor mensen die overwegen ons te proberen”, zegt Steve. Wolf, vice-president marketing voor Bud Light Extensions, vertelde CNN.

“We lanceerden Bud Light Seltzer met de naam Bud Light in 2020 omdat het onmiddellijke voordelen opleverde op het gebied van herkenbaarheid en distributie”, zei hij. “Begrijpelijkerwijs brengt het enige verwarring met zich mee dat we ervoor moeten zorgen dat we direct aanslaan om ervoor te zorgen dat mensen heel duidelijk zijn wat er in ons product zit.”

Daartoe rolt Bud Light Seltzer een nieuwe, een jaar durende advertentiecampagne uit met de slogan “100% Hard Seltzer, 0% Beer”. De debuut-tv-spot toont een Bud Light Seltzer-bestelwagen die door een bruingekleurde woestijn rolt met kleurrijke bubbels die door de achterkant zweven. Wolf zei dat de bubbels een “ongelooflijk krachtige manier zijn om de verscheidenheid aan smaken en lichtheid van ons product te laten zien.”

Het is een grote verandering ten opzichte van de eerdere advertenties van Bud Light Seltzer die humor gebruikten. In een advertentie die tijdens de Super Bowl van 2020 werd getoond, schakelde Bud Light Seltzer rapper Post Malone in en liet hij de binnenkant van zijn brein zien terwijl hij probeerde te beslissen om Bud Light of Bud Light Seltzer in een buurtwinkel te kopen. (Uiteindelijk koopt hij beide.) Een andere tv-advertentie bevatte een gratis telefoonnummer dat verwarde klanten konden bellen om hun vragen over de puntige seltzer te beantwoorden.

“Humor is heel moeilijk om door te breken,” zei Wolf over de eerdere advertenties van het merk, eraan toevoegend dat ze niet “direct genoeg” waren om mensen te informeren over Bud Light Seltzer. De nieuwe advertentie legt meer nadruk op de slogan ‘100% Hard Seltzer, 0% Beer’ en is de eerste consistente boodschap van het merk sinds de lancering.

Klanten zullen geen wijzigingen zien in de naam, verpakking of het logo van Bud Light Seltzer. Maar ze zullen een nieuw tijdelijk aanbod opmerken genaamd “Sangria Splash”, wat de eerste keer is dat het merk echt vruchtensap gebruikt in de op mout gebaseerde seltzer. Het volgt een bredere branchetrend van mensen die hunkeren naar “volle gearomatiseerde” dranken, aangezien ingeblikte, op alcohol gebaseerde cocktails met krachtigere smaakprofielen in populariteit toenemen ten koste van seltzer.

Bryan Roth, een analist voor Feel Goods Company en redacteur van de alcoholische drank nieuwsbrief, Sightlines+, vertelde CNN dat de verwarrende identiteit van Bud Light Seltzer geen “ideale positie is om nog een jaar in te zitten”.

“Hoe meer tijd Bud Light Seltzer besteedt aan het overtuigen van harde seltzer-drinkers dat er geen bier in zit, hoe minder het kan praten over de dingen die er echt toe doen, zoals smaak,” zei Roth.

Spiked seltzer kwam ongeveer vijf jaar geleden op het toneel in de Verenigde Staten. Drinkers werden meteen aangetrokken door de nieuwe alcoholische drank die nul koolhydraten, weinig calorieën en een fruitige smaak biedt in het gemak van een blikje.

De nieuwigheid is er echter afgevallen en de verkoop is gedaald, waardoor enkele van de best verkopende merken gedwongen zijn om op spiritus gebaseerde cocktails en herontwerpen van producten te introduceren. Drinkers drinken bijvoorbeeld liever een ingeblikte margarita op basis van tequila dan een op mout gebaseerde seltzer met margaritasmaak.

White Claw blijft het best verkopende merk, Truly staat op de tweede plaats en Bud Light Seltzer op de derde plaats, volgens gegevens van IRI, een in Chicago gevestigd marktonderzoeksbureau. De verkoop van Bud Light Seltzer is vorig jaar met ongeveer 24% gedaald, zei het bedrijf, wat gemiddeld slechter is dan de seltzer-categorie, die bijna 15% daalde.

De verkoop van seltzers wordt “volwassen”, aldus Kaleigh Theriault, een thought leadership manager bij NIQ. Ze vertelde CNN dat de seltzer-categorie heeft nu 361 merken die vechten om aandacht en velen hebben nieuwe smaken geïntroduceerd om drinkers te verleiden met wisselende resultaten.

“Sommige hebben goed gewerkt, maar meestal slechts voor een korte periode, omdat consumenten blijven zoeken naar iets nieuws en anders”, zei ze. “Veel kopers van seltzers geven gewoon minder uit aan seltzers, met een derde van het volumeverlies als gevolg van de verschuiving naar andere categorieën, zoals cocktails op basis van gedistilleerde dranken.”

Ondanks de concurrentie en de afnemende verkoop is Bud Light Seltzer “hier om te blijven en gaat het nergens heen”, zei Wolf.