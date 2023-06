New York

CNN

—



Der Top-Marketingmanager von Anheuser-Busch InBev äußert sich nach einem monatelangen Boykott von Bud Light, der der Marke ihren Titel als Amerikas meistverkauftes Bier gekostet hat.

„Wenn es so schnell zu Spaltungen und Kontroversen kommt, ist das meiner Meinung nach ein wichtiger Weckruf an uns alle als Vermarkter, sehr bescheiden zu sein“, sagte Marcel Marcondes, Global Chief Marketing Officer von Anheuser-Busch, am Montag auf einer Konferenz.

Die Verkäufe von Bud Light sind eingebrochen, seit die Partnerschaft des Unternehmens mit dem Transgender-Influencer Dylan Mulvaney eine Anti-Trans-Gegenreaktion und Aufrufe zum Boykott auslöste. Die verhaltene Reaktion des Unternehmens verärgerte LGBTQ+-Befürworter und die Episode wurde zum Ausgangspunkt der amerikanischen Kulturkriege.

„Es ist schwer, all die kontroversen und spaltenden Debatten zu sehen, die in den letzten Wochen in den USA stattgefunden haben und an denen viele Marken und Unternehmen beteiligt waren, darunter insbesondere Bud Light“, sagte Marcondes einem Publikum beim Cannes Lions International Festival of Creativity. Er sagte, dass Marken in dieser Situation offen dafür bleiben sollten, zu lernen und ihre Kunden zu verstehen.

Die zuvor von Adweek gemeldeten Kommentare des Anheuser-Busch-Managers wurden gegenüber CNN von Camilla Lambert, einer Sprecherin des Festivals, bestätigt.

Letzten Monat entthronte das mexikanische Lagerbier Modelo Especial Bud Light als Amerikas meistverkauftes Bier, einen Titel, den die Marke mehr als zwei Jahrzehnte lang innehatte. Laut NIQ-Daten, die dem Beratungsunternehmen Bump Williams zur Verfügung gestellt wurden, gingen die Verkäufe von Bud Light in den vier Wochen bis zum 3. Juni um 24 % zurück.

Marcondes äußerte sich optimistisch zu Bud Light und sagte, die Marke werde damit beginnen, im ganzen Land Fuß zu fassen, um wieder mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten.

„Es kommt zurück“, sagte er.