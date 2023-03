CNN

De oude coach van Minnesota Vikings, Bud Grant, stierf zaterdag op 95-jarige leeftijd, zei het “absoluut diepbedroefde” team in een verklaring.

“Wij zijn, net als alle Vikings- en NFL-fans, geschokt en bedroefd door dit vreselijke nieuws”, aldus de verklaring.

Grant coachte de Vikingen gedurende 18 seizoenen van 1967 tot 1983 en opnieuw in 1985. Hij was de ingenieur van de door de Vikingen geroemde “Purple People Eaters” -verdediging die vanaf 1968 10 divisiekronen won in 11 seizoenen.

Grant leidde de Vikingen naar vier Super Bowls, hoewel zijn team nooit won. Zijn ploeg uit 1969 heeft de onderscheiding de laatste NFL Championship-wedstrijd te winnen voordat de NFL en AFL het volgende seizoen fuseerden.

“Geen enkel individu definieerde de Minnesota Vikings meer dan Bud Grant”, zeiden Vikings-eigenaren Zygi en Mark Wilf in een verklaring. “Bud, een once-in-a-lifetime man, zal voor altijd synoniem zijn met succes, taaiheid, het Noorden en de Vikingen. Kortom, hij was de Vikingen. Woorden kunnen de impact van Bud op deze franchise en deze gemeenschap nooit echt beschrijven.”

Voorafgaand aan zijn coachingsucces werd Grant opgeroepen voor zowel de NBA als de NFL. Hij speelde twee seizoenen in de NBA voor de Minneapolis Lakers en won het eerste NBA-kampioenschap in zijn rookieseizoen in 1950.

Grant verliet de NBA om zich bij de NFL aan te sluiten als speler voor de Philadelphia Eagles. Na twee seizoenen vertrok Grant naar Canada, waar hij 14 seizoenen doorbracht als speler en later als coach voor de Winnipeg Blue Bombers. Hij coachte de Blue Bombers naar vier Grey Cup-overwinningen voordat hij terugkeerde naar de NFL om de Vikings te coachen.

Grant werd in 1994 opgenomen in de Pro Football Hall of Fame.