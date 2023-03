Bud Grant, de stoïcijnse en veeleisende Hall of Fame-coach die tijdens zijn 10 jaar in de CFL vier Grey Cups won met de Winnipeg Blue Bombers en de Minnesota Vikings naar vier Super Bowls bracht, is zaterdag overleden. Hij werd 95.

De Vikingen maakten de dood van Grant bekend op sociale media.

“We zijn er absoluut kapot van om aan te kondigen dat de legendarische hoofdcoach van Minnesota Vikings en Hall of Famer Bud Grant vanmorgen op 95-jarige leeftijd is overleden”, aldus de post. “Wij zijn, net als alle Vikings- en NFL-fans, geschokt en bedroefd door dit verschrikkelijke nieuws.”

Met zijn kenmerkende paarse Vikings-pet en een stenen gezicht, werd Grants stalen blik aan de zijlijn synoniem met zijn teams. Hij was een steunpilaar onder coaches van zijn tijd, een gedecoreerde groep met onder meer Don Shula, Tom Landry, Chuck Noll, John Madden en Hank Stram. Grant had echter weinig interesse in onderscheidingen.

“De enige reden die ik kan bedenken voor een hoofdcoach die eer krijgt voor iets goeds, is dat hij zoveel schuld krijgt als iets slecht is”, zei Grant ooit. “Het hele geheim, denk ik, is om niet te reageren op het goede of het slechte.”

Hij leidde de Vikingen van 1967-85, met een onderbreking van een jaar in 1984, op weg naar een record van 158-96-5 met 11 divisiekampioenschappen in 18 seizoenen. Hij ging 10-12 in de play-offs. Toen hij met pensioen ging, stond Grant achtste op de lijst met overwinningen aller tijden van de NFL.

Grant was een fervent buitenmens die vele buiten het seizoen doorbracht met visreizen in Alaska of jachtexpedities in Arizona. Hij was ook een succesvolle coach in de Canadian Football League die de eerste persoon werd die werd gekozen in de Hall of Fame in zowel de CFL als de NFL.

Aan beide kanten van de grens was Bud Grant eeuwenlang een coach. Zijn pad naar de NFL werd geplaveid door de @Wpg_BlueBombers naar vier Grey Cups in de @CFL. In de NFL leidde hij de @Vikings naar 11 divisietitels en vier reizen naar de Super Bowl. #HOFForever pic.twitter.com/Pox11uYwFp —@ProFootballHOF

Als speler werd Grant tweede in de NFL met 56 recepties en 997 yards in 1952, voordat een contractgeschil hem naar Winnipeg stuurde.

Na een hoofdrol als tweerichtingsspeler voor de Blue Bombers, een keer vijf onderscheppingen in een playoff-wedstrijd, werd hij hun coach en nam ze mee naar zes Grey Cup-wedstrijden, waarmee hij de titel won in 1958, 1959, 1961 en 1962. Grant won 102 games als een CFL-coach.

Geassembleerde Paarse Menseneters

Dat wekte interesse van de Vikingen, die hem in 1967 teruglokten over de grens. Met sterren als Fran Tarkenton, Carl Eller, Alan Page, Paul Krause en Ron Yary – allemaal Pro Football Hall of Famers – leidde Grant de Vikingen naar 10 Central Divisie bekroont in 11 seizoenen.

Nadat hij een andere Hall of Famer, Norm Van Brocklin, had vervangen, verzamelde Grant de gerespecteerde verdedigingslinie genaamd de Purple People Eaters. De lijn – waarvan het motto “Meet at the quarterback” was – kreeg gezelschap van een krachtige aanval die Minnesota hielp de Super Bowl te bereiken in 1970, de laatste editie van de grote wedstrijd vóór de fusie tussen AFL en NFL.

Een echte leider van mannen. Rust zacht met de legendarische @Vikings-coach Bud Grant 🙏 < a href="https://t.co/2motDDZPL4">pic.twitter.com/2motDDZPL4 —@NFLFilms

De sterk begunstigde Vikingen vielen met 23-7 tegen Kansas City, waarmee de toon werd gezet voor de beruchte reeks verliezen in titelwedstrijden tegen Miami, Pittsburgh en Oakland van de vermeende mindere conferentie na de seizoenen 1973, 1974 en 1976.

“Als je gaat slagen, is overleven misschien een beter woord”, zei Grant tijdens zijn introductietoespraak in de Pro Football Hall of Fame in 1994 in Canton, Ohio. “Je moet omgaan met verliezen. Elke keer dat je verliest, sterf je, maar je moet er overheen komen.”

Harry Peter Grant Jr. werd geboren op 20 mei 1927 in Superior, Wisconsin, en kreeg van zijn moeder de bijnaam Bud. Hij overwon als kind een gevecht met polio en werd een ster op de middelbare school met drie sporten.

Hij leerde al vroeg over het coachingbedrijf nadat hij zich in 1945 had aangemeld en speelde in een team op het marinestation van de Great Lakes buiten Chicago, geleid door Paul Brown, die door zou gaan naar een Hall of Fame-carrière als NFL-coach, executive en eigenaar.

Van daaruit speelde Grant voetbal, basketbal en honkbal aan de Universiteit van Minnesota, een negenvoudig letterman die werd opgesteld door zowel de NBA als de NFL. Hij streefde eerst naar basketbal, speelde twee seizoenen voor de Minneapolis Lakers en won met hen een titel in 1950. Maar het was voetbal waar Grant echt uitblonk, eerst voor de Philadelphia Eagles.

Gedisciplineerd tot in de kern en aandringen op een scherpe mentale focus, ging Grant zelfs zo ver dat hij zijn spelers liet oefenen om in de houding te staan ​​tijdens het volkslied. Hij nam berucht de Vikingen mee naar buiten in de ijskoude winter voor trainingen en verbood nevenverwarmers tijdens wedstrijden in het Metropolitan Stadium.

Op 10 januari 2016, toen de Vikingen de koudste wedstrijd in de franchisegeschiedenis organiseerden in de eerste ronde van de play-offs tegen Seattle, in het buitenstadion van de universiteit terwijl hun gebouw werd gebouwd, diende Grant als ere-kapitein. Hij wandelde naar buiten voor de pregame coin flip in een Vikings-pet en een paars poloshirt met korte mouwen, klaar voor een rondje golf in weerwil van temperaturen van min -21,1 C en min -32 met de gevoelstemperatuur.

Ik zal nooit vergeten dat Bud Grant in zijn poloshirt de munt opgooide in het Huntington Bank Stadium voor de Vikings Vs Seahawks playoff-wedstrijd in -25 graden met de gevoelstemperatuur pic.twitter.com/IpbJdeMy3Q —@AlexMicheletti

Ambassadeur in de gemeenschap van Minnesota

Grant ging na het seizoen 1983 met pensioen en werd vervangen door Les Steckel, wiens vurige benadering het tegenovergestelde was van zijn kalme voorganger en 3-13 ging. Grant keerde terug voor één seizoen, een 7-9 finish, voordat de langdurige aanvallende coördinator Jerry Burns werd gepromoveerd tot de topbaan.

Hoewel Grant toen klaar was met coachen, bleef zijn invloed op zijn team en stad bestaan. Grant bleef in hetzelfde huis in een buitenwijk wonen dat hij bij zijn aankomst in 1967 had gekocht, in Bloomington, op minder dan 16 km van het Metropolitan Stadium. Hij werd een soort ambassadeur voor de Vikingen in de gemeenschap, waarbij hij soms zijn stem leende in de lobby om de Metrodome te vervangen, waar het team van 1982-2013 speelde.

Hij ging zo vaak mogelijk jagen en vissen met vrienden en familie. Tijdens een bijzonder aangrijpend jachtbezoek in Canada in 2015, liet de piloot van Grant een tweemotorig vliegtuig veilig op zijn buik vallen nadat het landingsgestel en de dashboardinstrumenten het begaven.

Grant liet ook meer van zijn zachtere kant zien. Bij de terugkeer van de universiteit naar voetbal op de campus, in het TCF Bank Stadium in 2009, benoemden de Gophers hem en acht andere oud-spelers tot ere-aanvoerder. Zijn gezicht trilde en zijn ogen wellen op toen fans zijn naam toejuichten tijdens de pre-game ceremonie.

Veel gedachten over het overlijden vandaag van Harry Peter “Bud” Grant, de legendarische coach van de Bombers (en Vikings). 2 dingen zijn mij altijd bijgebleven. Hoezeer hij zijn tijd in Winnipeg koesterde. En het enorme respect & bewondering en liefde die zijn Blue Bomber-spelers voor hem hadden. —@BobIrvingCJOB

Er waren ook de beroemde garageverkopen van Grant, waar hij handtekeningen uitdeelde aan degenen die voor ten minste $ 25 aan zijn spullen kochten, waaronder memorabilia uit zijn speel- en coachingdagen en zelfs buitenuitrusting gebruikte. Voor het driedaagse evenement van 2017 waren er op maat gemaakte bobblehead-poppen in zijn gelijkenis te koop.

Grant zat buiten in een stoel buiten zijn huis en tekende voor een non-stop rij bewonderaars, sommigen kwamen uit het buitenland om de spullen van de oude koets te bekijken.

De Vikingen hadden een ruim kantoor voor hem in hun hoofdkwartier in de buitenwijken en bleven hem als adviseur in alle teamlijsten vermelden. Wanneer er een nieuwe coach of leidinggevende werd aangenomen, was Grant meestal een van de eerste mensen die de Vikingen zeker introduceerden.

Toen hij op 20 mei 2022 95 werd, organiseerde het team een ​​Zoom-oproep voor hem en een aantal van zijn oud-spelers. Jim Marshall leidde de groep in de virtuele meezinger “Happy Birthday”.

Hij wordt overleefd door zijn partner, Pat Smith, zes kinderen, 19 kleinkinderen en, vanaf 2021, 13 achterkleinkinderen. Zijn vrouw van 59 jaar, Pat, stierf in 2009. Een zoon, Mike Grant, bouwde een krachtig voetbalprogramma op Eden Prairie High School, op 15 minuten rijden van het huis van zijn vader, en won 11 staatskampioenschappen in een periode van 22 jaar vanaf 1996-2017.