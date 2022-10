Buch über Kanzlerin und Cum-Ex: Ist Olaf Scholz ein Lügner?

Die Affäre um die Hamburger Bank Warburg, die in illegale Cum-Ex-Geschäfte verwickelt war, lässt die Kanzlerin nicht los. Ob Scholz als Oberbürgermeister Steuerrückerstattungen verhindert hat, geht jetzt ein Buch auf, das jetzt erscheint – und lügt bis heute.

Seit dem Wahlsieg der SPD im vergangenen Jahr sind zwei Bücher über Olaf Scholz erschienen, aber keines der beiden ist auch nur annähernd so gefährlich für die Kanzlerin wie „Akte Scholz“ von Oliver Schröm und Oliver Hollenstein, das an diesem Dienstag in die Buchhandlungen kommt. Der Untertitel „Der Kanzler, das Geld und die Macht“ und das düstere Porträt auf dem Cover versprechen ein Enthüllungsbuch über den Mann, der das Land seit fast zehn Monaten regiert. Und das ist es zumindest für die Menschen, die in den von Pandemie und Russlands Angriffskrieg überschatteten Jahren nicht die Muße hatten, eine sehr komplizierte politische Angelegenheit in Hamburg in all ihren Facetten zu verfolgen: die vorsichtige, womöglich politisch gesteuerte Umgang damit Bankhaus Warburg in illegale Cum-Ex-Geschäfte verwickelt.

Dass das Buch seinem Titel alle Ehre macht, ist einem Trick zu verdanken: Im Mittelpunkt steht die Aufarbeitung des Hamburger Cum-Ex-Skandals, in dem Scholz nur einer von vielen Akteuren ist. Gleichzeitig wird die Geschichte von Scholz‘ großem Sprung ins Kanzleramt erzählt, dessen entscheidende Phase mit der Warburg-Affäre zusammenfällt. In dem Buch verdichten die Autoren ihre eigenen Recherchen aus den vergangenen drei Jahren und die Erkenntnisse anderer investigativer Journalisten, um Antworten auf zwei wichtige Fragen zu geben: Olaf Scholz hat sich in seiner Zeit als Oberbürgermeister der Hansestadt Hamburg für den Wahlkampf eingesetzt Bank und ihre wohlhabenden Eigentümer Christian Olearius und Max Warburg von Steuerrückerstattungen verschont bleiben? Und hat er Parlamente und Öffentlichkeit in den letzten Jahren bewusst über seine Rolle in dieser Affäre getäuscht?

Kämpfe mit harten Bandagen

So viel vorweg: Am Ende der gut lesbaren 392 Seiten, die auch einem Publikum zugänglich sind, das keine Ahnung von Aktiengeschäften und Steuerrecht hat, muss sich der Leser sein eigenes Urteil bilden. Aber die Darstellung von Schröm und Hollenstein – Fakten, Indizien und deren Darstellung – lässt kaum einen anderen Schluss zu als „wahrscheinlich ja“. Oliver Schröm hat sich nicht erst seit Bekanntwerden des Cum-Ex-Skandals einen Namen als investigativer Journalist gemacht, bei dem Banken mit für den Fiskus undurchsichtigen Aktiengeschäften völlig unverdiente Steuererstattungen in Milliardenhöhe erbeuteten. Hollenstein ist Chefredakteur des „Manager Magazins“.

Schröm biss sich im besten Sinne des Wortes an die Geschichte um die Stadt Hamburg, die im Fall Warburg unbedingt auf die Rückforderung dieser ungerechtfertigten Erstattungen in dreistelliger Millionenhöhe verzichten wollte. In der ZDF-Sendung „Lanz“ berichtete „Stern“-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz kürzlich, Schröm sei persönlich bei Kanzleramtskreisen diskreditiert worden. Gemeint war unmissverständlich Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, der in den „Akten Scholz“ als treuer Spin Doctor eine Schlüsselrolle spielt und versucht, aktiv Einfluss auf die Medienberichterstattung zu nehmen – nicht nur, aber gerade bei der Aufarbeitung der Warburg Skandal.

Es ist ein harter Kampf, denn so viel wird in dem Buch auch deutlich: Die Autoren halten wenig von Scholz, den sie als knallharten und autokratischen Machtpolitiker darstellen. „Scholz hält die meisten Menschen für dumm oder korrupt“, ist eine von mehreren negativen Charakterisierungen von Schröm und Hollenstein. Doch bei der Frage, ob Scholz als Hamburgs Oberbürgermeister gemeinsam mit seinem Nachfolger und ehemaligen Finanzsenator aktiv Einfluss auf die Entscheidungen der Finanzbehörden genommen hat, können die beiden keine Neuigkeiten vermelden.

Netzwerke und Strippenzieher

Das macht das Lesen nicht weniger verstörend, denn was dort unter Scholz‘ Ägide in Hamburg geschah – mit oder ohne sein Wissen – ist mehr als fragwürdig. Im April 2016 entschied das für Großunternehmen zuständige Hamburger Finanzamt, 93,4 Millionen Euro plus Zinsen von der altehrwürdigen Bank zurückzufordern, die zu Unrecht an die Bank gezahlt worden waren. Greift die Behörde nicht ein, droht zum Jahreswechsel die Verjährung des Zugriffs auf 47 Millionen Euro. Von den 169 Millionen Euro Steuergeldern, die Warburg zwischen 2007 und 2011 gestohlen haben soll, ist laut Wirtschaftsprüfern zu diesem Zeitpunkt ein Großteil der Verjährung bereits abgelaufen.

Doch im Sommer beginnt die zuständige leitende Steuerprüferin, ihre Einschätzung zur rechtlichen Durchführbarkeit der Rückforderungen zu überdenken. Stattdessen entwickelt sich zwischen ihr und der Bank ein enger Informationsaustausch, der eher einer Zusammenarbeit in der Sache gleicht. Alarmiert und informiert vom Beamten wird Christian Olearius, eine der schillerndsten und einflussreichsten Persönlichkeiten der Hamburger High Society, bei Warburgs größtem Aktionär Christian Olearius aktiv. Als Berater holt er sich den ehemaligen Vizebürgermeister Alfons Pawelczyk, der in der Stadt und der SPD gut vernetzt ist und mit seinem direkten Draht zum Bürgermeister vor allem an Scholz arbeiten soll. Der SPD-Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitiker Johannes Kahrs macht derweil Lobbyarbeit für Warburg in Berlin – den Johannes Kahrs, in dessen Schließfach später mehr als 200.000 Euro gefunden wurden.

Spenden an die SPD

Scholz empfing Olearius 2016 und 2017 mindestens dreimal im Rathaus, zweimal ohne weitere Zeugen und schriftliche Notizen zum Gesprächsinhalt. Die beiden Sitzungen im Herbst 2016 fielen in die Wochen, in denen die Finanzverwaltung überraschend auf die Rückforderungen verzichtete. Scholz rief Olearius sogar persönlich an und empfahl ihm, ein Verteidigungsschreiben, das er zum Treffen mit Scholz mitgebracht hatte, direkt an Finanzsenator Tschentscher zu senden. Er leitet das mit seinen Senatorennotizen beschriftete Papier an die Finanzverwaltung weiter. Allein dieser Vorgang ist für die Autoren ein Beleg dafür, dass Steuerbeamte ab diesem Zeitpunkt keine Entscheidungen mehr ohne Rücksprache mit der politischen Führung treffen sollten.

Anfang 2017, als die Geschichte für die Bank glücklich ausgestanden zu sein schien und Olearius und Warburg mit ihren Eigentümern über die Hamburger SPD mit insgesamt 45.500 Euro an Spenden nachdachten, bekamen hochrangige Beamte im Bundesfinanzministerium die Zusage Wind von Hamburgs ungewöhnlichem Verzicht. In einem äußerst seltenen Fall weisen sie ihre Kollegen im Stadtstaat zweimal an, endlich einzuschreiten, damit keine Ansprüche mehr verjähren. Das Hamburger Finanzamt begründet seine eigene Zurückhaltung mit der Sorge, dass die für Hamburg wichtige Bank pleite gehen könnte, und teilweise mit der Angst vor Klagen von Warburg – die in Berlin und in den meisten anderen Bundesländern mit vergleichbaren Verfahren als unbegründet gelten Fälle.

Diese Vorgänge wären womöglich nie an die Öffentlichkeit gelangt, hätte die Staatsanwaltschaft Köln, die in mehreren Cum-Ex-Fällen ermittelt, nicht Olearius‘ Tagebücher gefunden, in denen er die Treffen mit Scholz und die Rollen von Kahrs und Pawelczyk detailliert festgehalten hat. Schröm und Hollenstein stützen sich stark auf diese Tagebücher und andere Ermittlungsakten der Kölner, die sie einsehen konnten. Seitdem wird gefragt, was Olearius mit Scholz hätte besprechen können, ob er den damaligen Bürgermeister zu einem Einschreiten zugunsten Warburgs hätte bewegen können und warum Scholz selbst Olearius 2017 kennengelernt hatte, als er lange im Zentrum einer Untersuchung stand .

Und dann geht wieder ein Beamter in den Ruhestand

All das hätte Olaf Scholz früh und schnell klären können. Schließlich hatte er als Bundesfinanzminister immer wieder Cum-Ex-Geschäfte verurteilt und sich – in Vorbereitung auf seine eigene Kanzlerkandidatur – als Vorreiter für Steuergerechtigkeit inszeniert. Stattdessen gab Scholz die Treffen und den Anruf bei Olearius erst zu, als Schröm, Hollenstein und andere Journalisten von „Panorama“, „Süddeutscher Zeitung“ und „Zeit“ sie öffentlich machten. Zu solchen direkten Kontakten hatte er zuvor Fragen von Hamburger Abgeordneten und Mitgliedern des Bundestagsfinanzausschusses offen gelassen und dies später mit Erinnerungslücken und unvollständigen Terminkalendern begründet.

Zudem zeigten Tschentscher, die Hamburger Finanzbehörde und das Bundesfinanzministerium, das Scholz seit 2019 leitet, kein Interesse an einer proaktiven Aufklärung. Im Gegenteil: Schröm und Hollenstein vermuten vorsätzliche Löschvorgänge sowie wiederholte Versuche von Scholz‘ Vertrautem Schmidt, die Berichterstattung zu beeinflussen. Dass der oberste Finanzbeamte im Bundesfinanzministerium, der die Hamburger immer wieder zum endlichen Handeln aufgefordert hatte, kurz nach der Ernennung von Scholz zum Bundesfinanzminister überraschend in den Vorruhestand ging, hat bei den Autoren einen „Geschmack“. Warburg und Olearius hatten dem Beamten offen mit ihren direkten Kontakten zu Scholz gedroht, falls der Mann nicht einlenke.

Scholz spricht von „unbegründeten Horrorgeschichten“ und behauptet dennoch, er könne sich zwar nicht an alles erinnern, aber keineswegs etwas falsch gemacht haben. Auch das können Schröm und Hollenstein nicht beweisen. Wo der schlagende Colt, der schlüssige Beweis fehlt, weben die Autoren das Bild eines machtorientierten, rechthaberischen und listigen Politikers ein. Ein Politiker, der schon zahlreiche andere Affären hatte, über die andere gestolpert wären, und der dennoch das Image des schwersten Langweilers entwickelt hat. Das Buch macht wenig Hoffnung, dass Scholz noch nachgewiesen werden kann, dass er direkt in schriftliche Beweise eingegriffen hat. Dafür war die Kanzlerin vielleicht zu schlau. Ebensowenig hoffen die Autoren, dass der deutsche Regierungschef zu ehrlich ist, um diesen schweren Verdacht allein aufgrund seiner Charakterstärke zu zerstreuen.