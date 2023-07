Beeindruckend ist Reiner Möckelmanns Studie über Istanbul als Transitpunkt für Juden im Zweiten Weltkrieg. Sie deckt Lügen und Halbwahrheiten auf.

Nach dem Krieg prahlten sie alle: Der deutsche Botschafter in Ankara, Franz von Papen, träumte, er habe mehr als 10.000 Juden gerettet. Der Vatikan verwies sogar auf 25.000 Menschen, die dank seiner Hilfe dem Holocaust entkommen seien. Und staatliche Stellen in der Türkei behaupten bis heute, das Land sei eine „Retternation“ für die vom Tod Bedrohten gewesen.

Von diesen Mythen bleibt nichts übrig, nachdem man Reiner Möckelmanns Studie über Istanbul als Transitpunkt südosteuropäischer Juden nach Palästina im Zweiten Weltkrieg gelesen hat. Sauber wie mit einem Skalpell geschnitten, zerstört der Autor mit Hilfe vieler bisher unbeachteter Quellen die Vorstellung von der großen Hilfe.

Die Türkei reagierte verspätet auf die Drohung der Nazis, ihre in Frankreich lebenden Bürger nach Polen zu deportieren, wenn sie nicht in ihre Heimat zurückgebracht würden, und gab daraufhin nur einem Bruchteil die Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen. Die anderen landeten in deutschen Vernichtungslagern. Der Hilfsbeitrag der katholischen Kirche zugunsten von Papst Johannes XXIII. ist unermesslich. aufgepumpt worden. Und Papens Heldengeschichten entpuppten sich als „falsche Wahrheit“ eines berüchtigten Betrügers.

Reiner Möckelmann: „Transit Istanbul–Palästina. Juden auf die Flucht aus Südosteuropa“. Wbg Theiss, Darmstadt 2023, 368 Seiten, 36 Euro

Im Fokus von Möckelmanns Studie stehen natürlich diejenigen, die tatsächlich alles getan haben, um den Verfolgten zu helfen.

Echte Helfer

Dabei handelte es sich in erster Linie um eine in Istanbul ansässige Gruppe der Jerusalem Jewish Agency unter der Leitung von Chaim Barlas und auch um türkische Juden. Die kleine Organisation tat alles, was man sich vorstellen konnte: Sie schickte Abgesandte nach Südosteuropa, übte Druck auf Regierungsbehörden in der Türkei aus, pflegte Kontakte zu jüdischen Organisationen in Budapest und Bratislava und meldete sich bei britischen und US-amerikanischen Botschaftsbeamten in Ankara.

Am Ende wurden weit weniger Menschen gerettet, als die prahlerischen Behauptungen anderer vermuten lassen. Doch in erster Linie wurde ihnen von Barlas und seinen engagierten Helfern aus der Not geholfen.

Istanbul war im Zweiten Weltkrieg ein Zentrum der Spionage und Spionageabwehr. Die Türkei widerstand den Versuchen der Alliierten, sie zum Eintritt in den Krieg gegen Hitler zu überreden, und suchte stattdessen gute Beziehungen – und Geschäfte – mit allen Beteiligten.

Aufgrund der Neutralität Ankaras konnten mehrere Austausche zwischen dem Deutschen Reich und dem Vereinigten Königreich über den Hub Istanbul abgewickelt werden. Im nationalsozialistischen Europa gestrandete Juden und Mitglieder des Commonwealth wurden gegen in Palästina verbliebene deutsche Staatsbürger ausgetauscht. Die Züge mit den Austauschkandidaten kamen aus dem Deutschen Reich und dem syrischen Aleppo – die Passagiere stiegen am Bosporus um. Einige entkamen auf diese Weise dem Holocaust, andere durften „heim ins Reich“.

Die beauftragte Macht leistete Widerstand

Natürlich wurden zu diesen Austauschen nur solche Juden zugelassen, die eine enge Verbindung zum britischen Mandatsgebiet nachweisen konnten, etwa weil sie 1939 als Touristen aus Tel Aviv bei Verwandtenbesuchen in Polen gestrandet waren. Dadurch wurden Millionen weitere Verfolgte Menschen wurden von den Transporten ausgeschlossen.

Lange Zeit weigerte sich die Mandatsmacht in Jerusalem, diesen Juden Zugang nach Palästina zu gewähren. Dementsprechend war die Türkei nicht in der Lage, diesen Personen Reisevisa auszustellen. Ankara vertritt den Standpunkt, dass die Menschen unter keinen Umständen in der Türkei bleiben sollten.

Doch gerade für die bedrohten Juden in der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Bulgarien und Rumänien lag es nahe, sie über Istanbul in Sicherheit zu bringen. Barlas und sein Büro der Jewish Agency verhandelten mit allen erdenklichen Entscheidungsträgern, um dies zu erreichen.

Kurz vor Kriegsende, als die ungarischen Juden von den Nationalsozialisten nach Auschwitz vertrieben wurden, kam es sogar zu indirekten Kontakten zu SS-Angehörigen. Nur in den seltensten Fällen hatten die Initiativen Erfolg: Mal fehlten Transportkapazitäten, mal gab es keinen sicheren Schiffsweg, mal erwiesen sich überhebliche Hilfsangebote als Betrug. Darüber hinaus habe Deutschland alles getan, um die Transporte zu verhindern.

Die „Kropf“-Katastrophe

Dass die Türkei in dieser düsteren Geschichte nicht gerade als Heldin auftritt, zeigt am eindrucksvollsten das Desaster „Kropf“. Dieses mit Menschen überladene und nahezu manövrierunfähige Schiff hatte Ende Dezember 1941 von Rumänien aus den Bosporus erreicht. Doch hier ging es nicht weiter. Türkische Regierungsvertreter verweigerten Transitvisa für den Bahntransport nach Syrien, während die britische Mandatsverwaltung die Aufnahme der Flüchtlinge in Palästina verweigerte.

Die Passagiere der „Struma“ blieben wochenlang auf dem Dampfer gefangen. Schließlich wurde das Schiff am 23. Februar 1942 an die Grenze der türkischen Hoheitsgewässer geschleppt. Einen Tag später torpedierte ein sowjetisches U-Boot versehentlich die Struma. Nur einer von 791 Menschen überlebte.

Möckelmann ist eine eindrucksvolle Studie zu einem wenig bekannten Kapitel des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust gelungen. Sein akribisch recherchiertes Buch zeigt, welche Fallstricke die Rettung von Juden verhinderten – und dass es damals Menschen gab, die alles gaben, um die Verfolgten zu retten.