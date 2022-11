BTS V gibt einen kleinen Einblick in seinen Tag; greift ARMYs Herzen mit hemdlosen Bildern an

BTS v auch bekannt Kim Taehyung hat mit seinen Instagram Stories alle Herzen erobert. Das Führen Sie BTS aus Sängerin ist dabei Paris jetzt und Armeen Kann nicht ruhig bleiben. Während die Details darüber, warum Kim Taehyung in Paris ist, nicht bekannt sind. Und erst kürzlich gab Taehyung durch Bilder auf Instagram einen kleinen Einblick in seinen Tag und seine Arbeit in Paris. Er hat viele hemdlose Selfies auf seinem Gramm geteilt und sie werden viral und wie! BTS ARMYs auf Twitter spielt verrückt. Lesen Sie auch – BTS: Jungkook veröffentlicht ein süßes Run BTS-Video aus einem Hotelzimmer in Katar; Kim Taehyung neckt ARMY auch mit einem hemdlosen Look

Kim Taehyung alias BTS V teilt Bilder in Instagram-Geschichten

Erst vor ein paar Minuten hat Kim Taehyung Bilder geteilt – verschwommen und sehr malerisch auf seinem Instagram. Das erste Bild ist ein verschwommenes Bild eines Gebäudes. Das zweite ein verschwommenes Selfie mit einem Pelzmantel. Das dritte Bild zeigt eine Decke mit einem atemberaubenden Kronleuchter. Das vierte ist ein Selfie, auf dem BTS V ohne Hemd zu sehen ist. Es ist ein Spiegel-Selfie an einer Decke. Lesen Sie auch – BTS: Nicht Katar, Kim Taehyung landet für ein unbekanntes Projekt in Paris; Die Sängerin von Winter Bear gibt den Fans fliegende Küsse [Watch Videos]

Taehyung teilte auch ein Bild einer Waage. Der Weihnachtsbaum-Hitmacher wiegt derzeit 63,4 kg. Die letzten beiden Bilder sind seine Half-Face-Selcas mit Gifs. Das letzte enthält ein GIF von Pu und jemandem, der an die Tür seines Hotelzimmers klopft. Taehyung liebt das Anklicken von Selfies und ist bekannt für seine einzigartigen Blickwinkel. Seine Instagram-Geschichten gehen in den Hollywood News viral. Lesen Sie auch – BTS: Schließt sich Kim Taehyung alias V auch Jungkook für die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar an? Der Flughafen-Chat macht ARMY neugierig

Sehen Sie sich hier Kim Taehyungs Instagram-Geschichten an:

BTS ARMY reagiert auf Taehyungs Bilder

ARMY wird verrückt. Es ist schon eine Weile her, seit Taehyung auf Instagram gekommen war und mit den ARMYs interagiert hatte. Sie werden verrückt wegen seines monochromen Selfies ohne Hemd. Schau es dir hier an:

Ich bin tot.

Todesursache: Kim Taehyung pic.twitter.com/3DxQdGprFX — Jungkooks Bauchmuskeln ?⁷ INDIGO ? (@StarryTannies) 19. November 2022

KIM TAEHYUNG IST SO SCHÖN pic.twitter.com/fQB3Tl89tF — Fahrgestellnummer (@THVsVin) 19. November 2022

Kim Taehyung, was machst du mit uns ….

Ich erhole mich immer noch — KimTae (Fankonto) (@BULLETPROOF7fan) 19. November 2022

Kim Taehyung…. ? https://t.co/1Nt0G43Ipx — Belle?| Für immer mit Bangtan (@TAEL1GHT) 19. November 2022

KIM TAEHYUNG MACHT NACKT FOTOS, ICH KANN NICHT ATMEN — Shey ✨09172039 wartet..✨ ???? (@0908saphir) 19. November 2022

Ayuda Kim Taehyung wie mein Leben? https://t.co/13HRkjjiBz — WEIHNACHTSBAUM ?VDAY (@NigthKx) 19. November 2022

WTF KIM TAEHYUNG ??!! WARUM IST ER NACKT ?? pic.twitter.com/yEvIEsfDxP — Andy⁷ ? (@gimbapku) 19. November 2022

KIM TAEHYUNG pic.twitter.com/k3oR5aKz0S — Liam⁷ fifakook und jinweek ? (@thv_borahae) 19. November 2022

KIM TAEHYUNG EST FOU MA PAROLE, BESTER CADEAU D’ANNIVERSAIRE ENNTN pic.twitter.com/hTnCxgsTVc — mmmmyyyy dayyyyyyyyy ?❤️?~~ (@sihxme) 19. November 2022

WTF KIM TAEHYUNG????? https://t.co/l3su3REN9M – Jimin? bekam Marmelade | ? (@bluemold1995) 19. November 2022

omg danke ich brauche eine ablenkung vom nackten kim taehyung ? https://t.co/LH8OEHmmgp — Jazelle⁷ Militärfrau ?‍?? (@sowtskoo) 19. November 2022

KIM TAEHYUNG ???!!???

ICH KANN JETZT NICHT ATMEN ??? pic.twitter.com/efxrivH2Qr — Sam♡Taehyungs Mädchen (@taesam_tete) 19. November 2022

? Kim Taehyung ano zu??!! https://t.co/X7XDtg8zQF — Cookie (@cookie53810371) 19. November 2022

In seinem letzten Live-Auftritt hatte Taehyung gesagt, dass er versuchen würde, auf Instagram aktiver zu sein. Er sprach auch über die Durchführung einer AMA-Sitzung auf Instagram.

