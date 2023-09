Das K-Pop-Idol Suga, der zur weltweit bekannten Boygroup BTS gehört, hat am Freitag seinen Wehrdienst in Südkorea angetreten.

„Ich werde treu dienen und wiederkommen. Bitte bleiben Sie gesund und wir sehen uns alle im Jahr 2025 wieder!“ Suga hat auf der Social-Media-Seite Weverse gepostet.

Suga muss am Ersatzdienst teilnehmen, wahrscheinlich aufgrund einer Schulteroperation

Koreanische Medien berichteten, dass der 30-jährige Suga wahrscheinlich aufgrund seiner Schulteroperation im Jahr 2020 nicht für den regulären Kampfeinsatz geeignet sei. Stattdessen werde er seinen Verpflichtungen als Sozialarbeiter nachkommen.

„Bitte übermitteln Sie Ihre herzlichen Grüße und Ihre Ermutigung nur in Ihrem Herzen“, sagte die BTS-Managementagentur Big Hit Music. „Wir bitten um Ihre anhaltende Liebe und Unterstützung für (Suga), bis er seinen Dienst beendet und zurückkehrt.“

Big Hit Music forderte die Fans auf, Suga nicht an seinem Arbeitsplatz zu besuchen.

Aktive Truppen in Südkorea absolvieren in der Regel eine fünfwöchige Ausbildung im Bootcamp, während Ersatzdienstleistende in der Regel nur drei Wochen absolvieren. Auch Ersatzdienstleistende können selbst entscheiden, wann sie ihre Grundausbildung absolvieren möchten.

BTS hat nicht nur in Südkorea, sondern auch in den USA und anderen Ländern eine riesige Fangemeinde aufgebaut, wobei die Gruppe sogar das Weiße Haus besuchte Bild: Capital Pictures/Picture Alliance

Junge arbeitsfähige südkoreanische Männer müssen angesichts der Spannungen mit dem Norden mindestens 18 Monate in der Armee dienen. Die beiden Koreas befinden sich technisch gesehen immer noch im Krieg, da die Kämpfe zwischen den beiden Ländern 1953 durch einen Waffenstillstand und nicht durch einen Friedensvertrag endeten.

Das Wiedersehen ist derzeit für 2025 geplant

Suga ist das dritte Mitglied von BTS, das seine Aufgaben wahrnimmt. Die Kollegen Jin und J-Hope haben ihren aktiven Militärdienst bereits begonnen.

BTS, auch bekannt als Bangtan Boys, debütierte 2013 und erlebte später einen weltweiten Höhenflug. Die Band, zu deren Hits „Dynamite“ und „Butter“ gehören, hat eine riesige Online-Fangemeinde, die als BTS ARMY bekannt ist

Das südkoreanische Hyundai Research Institute schätzte im Jahr 2018, dass die Popularität von BTS der südkoreanischen Wirtschaft jedes Jahr umgerechnet Milliarden Dollar einbringt. Darüber hinaus lockt die Gruppe jedes Jahr Hunderttausende Touristen nach Südkorea, wobei Besucher häufig in Seoul und anderen Großstädten BTS- und K-Pop-bezogene Waren kaufen.

Letztes Jahr gab es Gerüchte darüber, ob BTS-Mitglieder eine Sonderbefreiung von ihren Pflichten erhalten könnten. Südkorea erlaubt bestimmten Sportlern, klassischen Musikern und anderen, keinen Gottesdienst zu leisten, aber BTS galt nicht als K-Pop-Band.

BTS gab 2022 bekannt, dass sie eine „Pause“ einlegen würden, um sich auf ihre Solokarrieren zu konzentrieren. Big Hit Music sagte später, dass alle sieben Mitglieder der Gruppe ihre obligatorischen militärischen Pflichten erfüllen würden.

Es wird erwartet, dass sich die Gruppe im Jahr 2025 wiedervereinigt, nachdem die Mitglieder ihren Dienst beendet haben. Es ist unklar, ob die Zeit der Inaktivität ihrer Popularität schaden könnte.

wd/msh (AP, Reuters)