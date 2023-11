Dave Dombrowski, Präsident der Baseball-Abteilung der Phillies, sagte Reportern am Mittwochnachmittag bei den GM-Meetings in Scottsdale, Arizona, dass Bryce Harper im Jahr 2024 und darüber hinaus ihr täglicher First Baseman sein wird und Hoskins‘ Zeit in Philadelphia wahrscheinlich beenden wird. Hoskins riss sich Ende März das linke Kreuzband und ließ die Phillies ohne First Baseman zurück. Harper meldete sich freiwillig, dort zu spielen, und er zeigte auf der neuen Position gute Leistungen.