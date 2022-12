Brutalste Gewalt gegen Menschen (nd-aktuell.de)

Um Migranten am Eindringen in das Zentrum der Europäischen Union zu hindern, kommt es an den Außengrenzen regelmäßig zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Foto: dpa/akgul

Der schiere Umfang dieser Arbeit ist erschreckend. Die am Donnerstag in Brüssel erschienenen „Black Book Pushbacks“ umfassen vier dicke Bände. Auf mehr als 3.600 Seiten kommen rund 1.600 Opfer zu Wort und berichten, wie sie geschlagen, getreten, gedemütigt und willkürlich festgehalten wurden, bevor sie illegal über eine Grenze zurückgedrängt wurden. Diese Vorfälle ereigneten sich nicht in arabischen Folterstaaten, sondern an den Außengrenzen der EU, teilweise auch in den Mitgliedsstaaten selbst. Migranten ohne Schwimmwesten wurden von der griechischen Küstenwache in Gummiboote verladen und auf hoher See ausgesetzt. Kroatische Grenzschützer schossen zwei 12-jährigen Flüchtlingen ins Gesicht. Immer wieder wurden Menschen, die in der EU Asyl suchten, zwangsweise abgeschoben, bevor sie einen Antrag stellen konnten. Zusammengetragen wurden die Vorfälle vom Border Violence Monitoring Network (BVMN), einem Zusammenschluss von 40 NGOs, die europaweit Flüchtlinge unterstützen und gewalttätige Übergriffe dokumentieren.

Es ist bereits die zweite Auflage. Die erste erschien 2020 und bestand aus nur zwei Bänden. „Das zeigt, wie sehr sich die Lage an den Außengrenzen verschlechtert hat“, erklärt Hope Barker vom BVMN-Netzwerk. Ein wichtiger Grund dafür sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die erzwungene Abwesenheit von NGOs auf diese Weise „führte zu einer beispiellosen Zunahme brutalster Gewalt gegen Menschen“. Laut Black Book haben Grenzschutzbeamte in 13 Ländern begonnen, „grausame Abschreckungstaktiken wie Schläge, Kopfrasieren, erzwungenes Ausziehen, sexuelle Übergriffe und Hundeangriffe“ anzuwenden.

Die EU-Parlamentarierin Conny Ernst (Die Linke) ist sich sicher: „Das sind keine Einzelfälle.“ Ernst und ihre Gruppe unterstützten die Herausgabe des Schwarzbuchs. »Die unglaubliche Fülle an Gräueltaten, die hier dokumentiert werden, lässt keinen Zweifel daran, dass dieser menschenverachtende Umgang mit Flüchtlingen System hat«, glaubt Ernst.

Bereits die erste Auflage des Schwarzbuchs vor zwei Jahren hatte eine breite Wirkung. Kopien landeten auf den Tischen von Ministern, Bürgermeistern und Parlamentariern. „Trotz der erdrückenden Beweislage gab es bisher keine Vertragsverletzungsverfahren gegen EU-Staaten, die illegale Pushbacks durchführen“, betont Ernst. Aufgabe der EU-Kommission wäre es, solche Verfahren einzuleiten. Doch Brüssel bleibt bisher ebenso untätig wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex, deren Beamte oft bei Pushbacks anwesend sind.

Das zeigt ein Bericht der EU-Antikorruptionsbehörde Olaf vom April. Demnach haben führende Frontex-Beamte ein Verschleierungssystem eingerichtet, um Menschenrechtsverletzungen an Europas Außengrenzen zu verschleiern. Obwohl die EU-Behörde selbst zahlreiche Fälle dokumentierte, in denen griechische und maltesische Behörden Flüchtlinge auf offener See zurückließen, hatte dies keine Folgen für Athen und Valletta.

Niemand glaubt, dass sich die Situation an den Außengrenzen verbessern könnte. Im Gegenteil: Migration war ein großes Thema beim EU-Westbalkan-Gipfel, der diese Woche im albanischen Tirana stattfand. Die EU-Vertreter machten deutlich, dass die Beitrittsperspektiven für Länder wie Bosnien-Herzegowina oder Nordmazedonien von der Bekämpfung der illegalen Migration abhängen. Die Staaten des Westbalkans sollen Flüchtlinge zurücknehmen, wenn sie ihre Grenzen in die EU überschritten haben. Während die Länder des Westbalkans zu Komplizen des EU-Grenzregimes gemacht werden, wird Kroatien für seine „eklatanten Menschenrechtsverletzungen“ belohnt, wie die Kroatin Milena Zajović vom Border Violence Monitoring Network kritisiert. Die Adria-Republik hat am Donnerstag grünes Licht für den ungehinderten Zugang zum Schengen-Raum erhalten. Zajović, der für die Veröffentlichung des Schwarzbuchs verantwortlich ist, weist auf einen interessanten Aspekt hin: „Kroatien ist der Champion mit mehr als 25.000 Pushbacks pro Jahr.“ Damit qualifizierte sich das Land für den Schengen-Raum.

Gleichzeitig wurde Rumänien und Bulgarien der volle Zugang verweigert. Das blockiert unter anderem Österreich, weil laut Bundeskanzler Karl Nehammer zu viele „nicht registrierte Migranten“ über beide Länder nach Österreich kommen. Wer also keine systematischen Pushbacks durchführt, wird kein Clubmitglied – das ist die klare Botschaft an beide Aspiranten.

Conny Ernst verweist auf die gemeinsame Verantwortung der Bundesrepublik. „Am Ende machen Länder wie Kroatien, Malta oder Griechenland die Drecksarbeit für Deutschland.“ Tatsächlich wollen viele Migranten in die reicheren EU-Länder, entweder weil die Perspektiven besser sind oder weil dort bereits Verwandte leben. „Auch deshalb schweigt Deutschland im EU-Rat und setzt sich nicht für eine verbindliche Verteilung der Flüchtlinge in der EU ein“, so Ernst abschließend.