Brutaler Doppelschock für Manchester City!

Mateo Kovacic wurde in der 21. Minute für Rodri eingewechselt. Nur eine Minute später folgte für City der nächste Schock: Riccardo Calafiori glich mit einem Traumtor für Arsenal aus. An der Seitenlinie verlor Startrainer Guardiola kurz die Fassung und trat ihm auf der Bank in den Hintern. Noch schlimmer kam es für sein Team in der 45. Minute, als Gabriel auf 2:1 für die Gunners erhöhte.