Het was over het algemeen een slechte prestatie van Manchester United bij Liverpool, maar het optreden van Bruno Fernandes maakte ex-speler Gary Neville woedend.

De Portugezen waren de aanvoerder van de Rode Duivels vanwege hun vernedering op Merseyside toen ze met 7-0 verloren in wat een recordnederlaag in de Premier League is voor de recordwinnaars van de competitie.

Getty Niemand in de selectie van Manchester United was goed genoeg

Getty Maar het optreden van Fernandes irriteerde vooral fans en oud-spelers van Man United

Fernandes bedekte zichzelf niet in glorie op Anfield nadat hij zichzelf op de grond had gegooid nadat Reds-doelman Alisson een 50-50 bal tegen hem won in de tweede helft.

Hij leek ook scheidsrechter Andy Madley te misleiden toen hij door Ibrahima Konate van de bal werd gehaald, Fernandes zakte in elkaar terwijl hij zijn gezicht vasthield toen de verdediger van Liverpool alleen contact maakte met zijn borst.

“De tweede helft was een absolute schande, een puinhoop”, zei Neville in commentaar voor Sky Sports.

“Ze zijn niet meer belichaamd dan Bruno Fernandes, die gênant is geweest – een puinhoop – in dit spel.”

“Er was een VAR-controle voor een elleboog – het was op zijn borst”, zei Neville over het incident met Konate.

‘Oh, hij houdt zijn gezicht vast. Dat is gênant van Bruno Fernandes. Het zit op zijn borst en hij gaat naar beneden. Hij is soms zo frustrerend.”

lucht sporten Konate gaf Fernandes op de borst af toen de Man United-ster een tackle maakte

Getty Fernandes raakte onmiddellijk het dek terwijl hij zijn gezicht vasthield. Het incident ging naar de VAR, maar er werd geen verdere actie ondernomen tegen Fernandes of Konate

Fernandes had ook een relatie met een van Madley’s grensrechters nadat hij was gefilmd terwijl hij hem in de rug stootte na een pauze in het spel.

En in misschien wel de meest schokkende capriolen van Fernandes, zei Neville dat hij de speler zijn arm in de lucht zag gooien bij de Manchester United-bank toen Marcus Rashford werd gewisseld nadat Liverpool met 6-0 was gestegen.

Neville hield zijn beoordeling van de prestatie van Fernandes niet tegen toen hij de kwalificaties van de 28-jarige als aanvoerder van het team in twijfel trok.

“Ik ga beginnen met Bruno Fernandes”, zei Neville na de wedstrijd. “Ik heb er genoeg van dat hij zijn armen naar zijn teamgenoten gooit, ik heb er genoeg van dat hij niet terugrent. Hij zeurt tegen iedereen.

Getty Fernandes dekte zichzelf niet in glorie op Anfield

Getty Neville verwacht dat Fernandes de komende dagen de woede van Ten Hag zal voelen vanwege zijn capriolen op Anfield

“Hij werd in de borst geduwd en zakt met zijn gezicht naar beneden… hij moet de prestatie van een aanvoerder neerzetten en dat was geen aanvoerdersprestatie van een speler van Manchester United.

“Ik denk dat Erik ten Hag hem de komende 24-48 uur heel, heel sterk zal aanpakken.”

Over Fernandes zei Darren Ambrose van talkSPORT: “Ik ken hem niet persoonlijk, ik weet niet hoe hij is op het trainingsveld, ik heb de indruk dat hij een goed karakter heeft.

‘Van iedereen daar, wie zou je hebben? Casemiro, er is een argument dat je hem zou kunnen hebben. Lisandro Martínez, misschien.

“Ik vind het altijd fijn dat een centrale verdediger er als aanvoerder is. Raphael Varane misschien.

‘Maar hij heeft gekozen voor Bruno Fernandes. We hebben al eerder gezegd dat Erik ten Hag niets verkeerds kan doen behalve hem en iedereen springt nu in het team omdat het gênant was.

“Maar hij heeft besloten dat Bruno Fernandes kapiteinsmateriaal is en wie zijn wij om dat in twijfel te trekken?”