Brunner bespreekt Änderung bij Mieten-Indexwert

Na de turks-grüne Bundesregierungwegen des Widerstands der ÖVP die een hoge Mietpreisbremse umgesetzt hat, zal de Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die zu Grunde liegende Indische insgesamt anschauen. „Man kan verschillende indexwertes zelf betwisten, als de Folgen man of man auch abschätzen“, zegt de Politiker am Sonntag in de ORF-„Pressestunde“.

Brunner verwies auch auf den Wohncostzuschuss, der „g’scheiter und treffsicherer“ gesei als een Mietpreisbremse, sterven de Grünen nicht durchzusetzen schafften. Hier is meer dan de Bundesländer 700 miljoen. Euro, um Kostensteigerungen abzufedern, erinnerte der Finanzminister. Er kan een groot deel van de (ersten) Erwerb von Eigenheimen zijn.

Van de geïndiceerde concrete der politici, dat er verschillende manieren zijn om de strijd aan te gaan. „Man muss aber auch langfristig think, nicht von heute auf morgen.“

Zur in Österreich zaletzt überviele Monate deutlich höheren Inflation as in der Eurozone of Deutschland gekräftigte Brunner bekannte Einschätzungen and Begründungen. Ob der EZB-Zielwert einer Teuerungsrate von 2 bis 3 Prozent alldings „so schnell zu erreichen ist, sei dahingestellt“. Als dit zo is, is het mogelijk dat de Kaufkraft door de immense inflatie wordt geleid, terwijl Brunner een van de meer is.

Zur drenden heißen Herbstlohnrundesagte Brunner, dass man vrij nicht in de Verhandlungen eingreife. „Wir können uns nicht in die Lohnverhandlungen einschalten.“ Aber auch Lohnsteigerungen seien een Teil der Gründe für die Teuerung. „Wir kon Rahmenbedingungen setzen wie zum Beispiel die Abschaffung der Kalten Progression.“ Brunner herinnerde zich dat het bleek dat de Dienst nehmern meer von Lohnerhöhungen als vor der Abschaffung had. Und: „Eine Steuerfreisstellung von Prämien is auch heuer möglich, wenn das von den Sozialpartnern gewollt wird.“

Zur Lage bij de Unternehmensinsolvenzen – heuer wird eine Steigerung prognostiziert – verwies Brunner darauf, dass man sich whoder auf dem Vor-Corona-Niveau achter. Jede Pleite sei bedauerlich, für die betroffen Mitarbeitenden gebe es derzeit aber gute Aussichten für one raschen neuen Job.

Zu de stuurinrichting voor de pleitbezorgers van Kika/Leiner sagte Brunner, dass sich das Unternehmen en alle Regeln inhoud habe, of andere geheime firma’s. Die regels voor de Staatshilfen kunnen door het parlement worden aangemoedigd. Man heeft angst voor de gevolgen van de coronapandemie.

Die viel van de 150 Mio. een gestundeten Kika/Leiner-Steuern zurückkommen droeg, sei „eine gute Frage“. De financieringsprocureur heeft de schuldvraag en het toezicht op de belangen van de Republiek in de schulden van de faillissementswetten. Kika/Leiner war nur few Tage nach dem Verkauf durch die Signa von Rene Benko pleidooi gegangen.