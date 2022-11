Brüssels harter Kampf um die Beschlagnahme russischer Vermögenswerte – POLITICO

Laut einem Dokument, das POLITICO vorliegt, prüft die Europäische Kommission rechtliche Möglichkeiten, russisches Staats- und Privatvermögen zu beschlagnahmen, um den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren.

Das Ziel wäre laut dem Dokument, „Möglichkeiten zu identifizieren, um das Aufspüren, Identifizieren, Einfrieren und Verwalten von Vermögenswerten als vorbereitende Schritte für eine mögliche Beschlagnahme zu stärken“.

Das potenzielle Kopfgeld würde aus fast 300 Milliarden US-Dollar eingefrorenem Vermögen der russischen Zentralbank sowie aus Vermögenswerten und Einnahmen von Einzelpersonen und Organisationen bestehen, die auf der Sanktionsliste der EU stehen. Die Idee wurde bereits im Mai auf den Weg gebracht und wird von Kiew, Polen, dem Baltikum und der Slowakei unterstützt. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben die Kommission im Oktober beauftragt, rechtliche Möglichkeiten zur Beschlagnahme russischer Vermögenswerte zu prüfen, die derzeit unter Sanktionen eingefroren sind.

Aber das Rätsel ist, dass es derzeit keinen rechtlichen Mechanismus gibt, um russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen – wie US-Finanzministerin Janet Yellen bereits im Mai betonte. Es müsste erstellt werden.

„Es mag für die EU einen Weg geben, eingefrorene Vermögenswerte nach internationalem Recht rechtsgültig zu beschlagnahmen, aber es ist wahrscheinlich ein schmaler, langer und unerprobter Weg“, sagte Jan Dunin-Wasowicz, Anwalt bei Hughes Hubbard & Reed.

Das hält die Kommission nicht davon ab, sich damit zu befassen.

In Bezug auf private Vermögenswerte, die sanktionierten Personen oder Einrichtungen gehören, bereitet Brüssel Vorschläge vor, die Umgehung von Sanktionen zu einem EU-Verbrechen zu machen, ein Schritt, der ihre Beschlagnahme erleichtern würde – jedoch nur im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung. Selbst dann müsste die EU jeden Fall vor Gericht verhandeln und wahrscheinlich jahrelang streiten.

Das liegt daran, dass viele dieser Vermögenswerte als ausländische Investitionen gelten würden, die Schutz vor entschädigungsloser Enteignung und ein Recht auf faire und gerechte Behandlung gemäß internationalen Verträgen genießen, die Russland mit vielen EU-Ländern hat.

Die konfiszierende Behörde müsste außerdem einen klaren Zusammenhang zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Konflikt in der Ukraine herstellen.

„Um die Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten, müsste man sich ansehen, wer die Eigentümer sind, was sie getan haben usw.“, sagte Stephan Schill, Professor für Völker- und Wirtschaftsrecht und Governance an der Universität Amsterdam.

In Bezug auf die eingefrorenen Währungsreserven der Zentralbank, dem größten Geldtopf, schreibt die EU-Exekutive in dem Dokument, „diese gelten allgemein als von der Immunität gedeckt“, mit einer Fußnote, die auf eine UN-Konvention über die gerichtliche Immunität ausländischer Staaten hinweist und deren Eigentum, die jedoch noch nicht in Kraft ist.

„Aus völkerrechtlicher Sicht ist es ziemlich klar, dass man ohne die Zustimmung Russlands kein Vermögen der russischen Zentralbank verwenden kann“, sagte Schill.

Was die Vermögenswerte russischer Staatsunternehmen anbelangt, stellt das Papier fest, dass diese „im Prinzip“ nicht von einer solchen Konvention erfasst würden, aber der Zugriff auf sie könnte Probleme im Zusammenhang mit der Beschlagnahme von Privatvermögen aufwerfen, „zusätzlich zur Notwendigkeit zu demonstrieren eine ausreichende Verbindung zum russischen Staat.“

Die EU erwägt auch eine „Ausreisesteuer“ auf die Vermögenswerte oder Erlöse aus Vermögenswerten sanktionierter Personen, die ihr Eigentum aus der EU transferieren wollen. Dies könnte zu eigenen rechtlichen Problemen führen, da es auf eine bestimmte Gruppe von Personen abzielen würde – was den Nichtdiskriminierungsbestimmungen des Völkerrechts widerspricht – und diese wiederum das Menschenrecht auf Eigentum als Verteidigung geltend machen könnten.

Nach Schills Wissen gibt es für keine dieser Optionen einen neueren und gültigen Präzedenzfall.

„Die EU und die Mitgliedstaaten versuchen, ein neues Strafrecht einzuführen“, sagte er.