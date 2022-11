Brüsseler Polizist bei mutmaßlichem Terroranschlag tödlich erstochen – POLITICO

Ein Polizist starb am Donnerstagabend in Brüssel, nachdem er bei einem Terroranschlag niedergestochen worden war, den die Ermittler vermuten.

Lokalen Medienberichten zufolge griff ein mit einem Messer bewaffneter Mann gegen 19.15 Uhr Ortszeit eine Polizeistreife an. Eine weitere Polizeistreife erschoss den Verdächtigen, um ihn zu neutralisieren. Zwei Beamte und der Verdächtige wurden ins Krankenhaus gebracht, wo ein Beamter starb.

Die Bundesanwaltschaft untersucht den Angriff nun als möglichen terroristischen Vorfall, sagte der Sprecher der belgischen Bundesanwaltschaft, Eric Van Duyse, gegenüber CNN.

„Es besteht ein Terrorverdacht. Das muss natürlich durch die Anfrage bestätigt werden.“ sagte van Duyse.

Mehrere Verkaufsstellen berichteten, der Verdächtige habe „Allahu akbar“ gerufen, was auf Arabisch „Gott ist groß“ bedeutet.

Le Soir berichtete auch, dass der Verdächtige früher am Tag zu einer Polizeistation gegangen war und sagte, er würde die Polizei angreifen. Laut der Zeitung wurde er zur psychiatrischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, aber später entlassen. Die ACV-Polizeigewerkschaft sagte in einem Facebook-Beitrag auch, dass sie Informationen habe, dass der Verdächtige zuvor die Absicht geäußert habe, die Polizei anzugreifen, aber nicht festgenommen worden sei.

„Schande! Schande! Schande! Schande! Schande!“ schrieb die Gewerkschaft.

Der belgische Premierminister Alexander De Croo sprach den Freunden und der Familie des getöteten Offiziers sein Beileid aus. twittern: „Unsere Polizisten riskieren jeden Tag ihr Leben, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten. Das heutige Drama zeigt dies einmal mehr.“

Auch Brüssels Bürgermeister Philippe Close sprach sein Beileid aus und verurteilte die „unerträgliche“ Situation.

„Wir stehen solidarisch mit den Polizeikräften“, schließt Close getwittert. „Die Polizei schützt uns und muss auch geschützt werden.“

Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola sagte Sie sei „schockiert über den Mord an einem Brüsseler Polizisten im Dienst heute Abend“ und fügte hinzu, dass die belgische Polizei im Laufe der Jahre eng mit der Kammer zusammengearbeitet habe und „das fühlt sich für uns persönlich an“.

„Alle unsere Gedanken sind bei ihnen, ihren Lieben und allen in Belgien“, sagte Metsola.

Belgien war in den letzten Jahren mit mehreren Terroranschlägen konfrontiert, der schlimmste waren die Selbstmordattentate im Jahr 2016 auf dem Flughafen und der U-Bahn-Station Maalbeek in der Nähe der EU-Institutionen, bei denen 32 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt wurden.